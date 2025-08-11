Drviš postaje trener najboljem teškašu svijeta: 'Uzeo sam K-1, Rizin i PFL, vrijeme je za UFC'

Stipe Drviš, bivši svjetski boksački prvak u poluteškoj kategoriji i višestruki prvak Hrvatske rođen u Makarskoj, dobio je prestižan angažman u UFC-u. Nakon suradnje s Mirkom Filipovićem, Darkom Stošićem i Antom Delijom, hrvatski trener boksa pridružio se timu aktualnog UFC-ova prvaka teške kategorije Toma Aspinalla.

Drviš već trenira Deliju, koji je dio Aspinallova kampa u Manchesteru, pa je upravo ta poveznica dovela do suradnje s britanskim borcem. Aspinall se 25. listopada u Abu Dhabiju, na priredbi UFC 321, sprema braniti naslov protiv tehnički iznimno potkovanog kickboksača Ciryla Ganea.

Da se nešto “kuha”, Drviš je najavio i prilikom gostovanja u podcastu Prava Priča.

- S Mirkom sam osvojio K-1 i Rizin, s Antom PFL, a sad ću uzeti UFC pojas pa neka ljudi misle što hoće. Do kraja godine kao trener uzet ću UFC pojas - poručio je.

Aspinallu će to biti prva službena obrana pojasa otkako je postao nedvojbeni prvak nakon umirovljenja Jona Jonesa. Riječ je o najboljem teškašu i jednom od najpopularnijih boraca na svijetu. Britanac, vodeće lice MMA-a u svojoj zemlji, karijeru gradi uz oca Andyja, a uoči borbe želi dodatno unaprijediti boks. Zato je u svoj “super kamp” za poluteškaše i teškaše uključio Drviša.

- Tom je sjajan borac, najbolji na svijetu. Nevjerojatno je brz i eksplozivan za svoju težinu, a meni je zadovoljstvo raditi s njim na boksu i kondiciji - istaknuo je Drviš.

Aspinall, koji se posljednji put borio 2024. i tada nokautom svladao Curtisa Blaydesa, uvjeren je da će protiv Ganea “riješiti posao jednom zauvijek”.