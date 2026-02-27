Obavijesti

Sport

Komentari 2
U STOBREČU

Država će ustupiti Gradu Splitu zemljište za izgradnju kampa, ali Hajduk će ga sam financirati

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Država će ustupiti Gradu Splitu zemljište za izgradnju kampa, ali Hajduk će ga sam financirati
Korešnica: Obilazak lokacije predviđene za novu stanogradnju u sklopu državnih programa stambenog zbrinjavanja | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Predstavnici Hajduka su na današnjem sastanku izrazili spremnost da klub financira izgradnju tog kampa", istaknuo je ministar Bačić. Objasnio je kako Hajduk treba podnijeti državi zahtjev za gradnju kampa

Admiral

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u četvrtak je u Splitu izrazio spremnost države da gradu Splitu ustupi 72.000 četvornih metara površine u Stobreču za izgradnju kampa nogometnog kluba Hajduk te je o tomu razgovarao s predstavnicima  kluba i gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

"Predstavnici Uprave Hajduka i gradonačelnik Šuta iznijeli su promišljanje da se kamp s pet igrališta i pratećim objektima izgradi u Stobreču na prostoru površine 72.000 četvornih metara, koji je u vlasništvu države, kojeg dijelom koristi Golf klub Split 1700", rekao je Bačić novinarima.

POTVRĐENO JE Hajduk će dobiti novi kamp. Evo na kojoj lokaciji će se graditi...
Hajduk će dobiti novi kamp. Evo na kojoj lokaciji će se graditi...

Po njegovim riječima  Županijsko državno odvjetništvo i ministarstvo kojem je on na čelu vode aktivnosti na sređivanju imovinsko-pravnih odnosa na tom prostoru. Bačić je objasnio kako će taj prostor, koji je po urbanističkom planu namijenjen za rekreaciju, biti prilagođen u urbanističkim planom za izgradnju kampa.

"Država je otvorena za dogovor s gradom Splitom da se tih 72.000 četvornih metara površine prepusti Gradu Splitu za pravo građenja na tom prostoru," kazao je Bačić.

Tad će Grad Split provesti sve pravne mehanizme kako bi se omogućila gradnja Hajdukovog kampa na tom prostoru.

"Predstavnici Hajduka su na današnjem sastanku izrazili spremnost da klub financira izgradnju tog kampa", istaknuo je Bačić. Objasnio je kako Hajduk treba podnijeti državi zahtjev za gradnju kampa, a nakon toga će država zatražiti procjenu vrijednosti tog prostora.

"Vlada potom donosi uredbu o urbanističkom projektu na temelju novog Zakona o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine", kazao je Bačić.

Rekao je kako država svoje aktivnosti u vezi ustupanja tog zemljišta Gradu Splitu za izgradnju kampa može završiti do ovog ljeta, a nakon toga Grad Split i Hajduk mogu krenuti s realizacijom projekta.

Na novinarsku opasku kako bi se kamp nalazio u blizini ušća rijeke Jadro u more, gdje se mrijeste ribe, te bi moglo doći do onečišćenja tog prostora, Bačić je kazao kako će se provesti javna procedura u kojoj će se voditi računa i o zaštiti prirodnog okoliša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!
GENK - DINAMO 3-3 (6-4 UK.)

Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!

Dinamo je izgubio prvu utakmicu 3-1. Nakon 90 minuta u Belgiji vodio je 3-1 i izborio produžetke. U prvom produžetku 'modre' je golom šokirao Ito, potom je Stojković dobio crveni, a Heymans je zabio za 3-3, ukupnih 6-4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026