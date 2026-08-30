Dubrava, tvornica šampiona: Kako je jedan zagrebački kvart uzeo više titula od nekih država

Počelo je s olimpijskim medaljama, a sada je stigla i nova kruna. Filip Hrgović, teškaš iz Sesveta koji je boksačko umijeće formirao u Dubravi, u boksačkom klubu Leonardo kod Leonarda Pijetraja, novi je svjetski boksački prvak po IBF-u. To nije slučajnost, već nastavak niza koji je Dubravu pretvorio u sportski fenomen. Sandra Perković, Josip Glasnović, Manuel Štrlek, Martina Zubčić, Tin Srbić samo su neka od imena koja su proslavila kvart koji danas ima više odličja od mnogih država.

Inat, borba i pobjednički mentalitet

Što to Dubrava ima da stvara takve sportske velikane? Odgovor, čini se, leži u jedinstvenom spoju mentaliteta, inata i vječne želje za dokazivanjem.

​- Uopće nemam srama, a imam puno samopouzdanja. Cure iz Dubrave su malo žešće - sa smiješkom je svojedobno objasnila Sandra Perković, danas Elkasević, dvostruka olimpijska pobjednica, dvostruka svjetska i sedmerostruka europska prvakinja.

Taj borbeni duh, usađen generacijama doseljenika koji su na rubu grada gradili novi život, postao je zaštitni znak.

​- Svjesni smo da su u Dubravu dolazili ljudi iz manjih sredina, ljudi s krša koji su se od prvog dana navikli boriti da uspiju - nadovezala se taekwondoašica i osvajačica olimpijske bronce Martina Zubčić.

Ta sirotinjska upornost, kako ju je opisao otac Filipa Hrgovića, pokojni Pero, tjera mlade da grizu i idu do kraja.

Zagreb: Dubrava, kvart sportskih šampiona | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kvart s više odličja od Argentine i Turske

Nevjerojatno zvuči podatak da je samo na Igrama u Riju 2016. godine "država Dubrava" osvojila više medalja od zemalja poput Argentine, Turske ili Norveške. Zlatni strijelac Josip Glasnović, zlatna diskašica Sandra Perković i tada brončani Filip Hrgović donijeli su kvartu status olimpijske velesile. Popisu se pridružuju rukometaš Manuel Štrlek, gimnastičar Tin Srbić, atletičarka Ana Šimić i Martina Zubčić.

Godinama je Dubravu pratio glas opasnog kvarta, svojevrsnog zagrebačkog Bronxa. No, upravo su sportaši postali najbolji ambasadori koji tu stigmu ruše.

​- Ja svima ponosno govorim da sam iz Dubrave i borim se da se skine ta predrasuda - ističe Zubčić.

Umjesto starih priča o "prodaji cigle", danas se prepričavaju Hrgovićevi nokauti i Sandrini rekordi. Dočeci u kvartu, bakljade za Tina Srbića i slavlje za Glasnoviće postali su nova tradicija. To je kvart koji se, baš poput svojih sportaša, odbija predati i uvijek pronalazi način za pobjedu. Bend iz Dubrave, Prljavo kazalište, pjevao je o "herojima ulice", a danas su oni stvarni dečki i cure iz susjedstva koji osvajaju svijet.

Foto: Peter Cziborra

*uz korištenje AI-ja