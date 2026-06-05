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ROŠADE NA RUJEVICI

Duje Čop završava karijeru i bit će dio Kekova stožera u Rijeci

Piše Domagoj Vugrinović,
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Duje Čop završava karijeru i bit će dio Kekova stožera u Rijeci
Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

U Rijeku se vraća i Mate Maleš, ali ovog puta u trenerskoj ulozi, kao dio Kekova stožera. Nekadašnji kapetan Riječana prošle je sezone bio desna ruka Nikici Jelaviću u Lokomotivi

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Posljednjih dana jako je užurbano na Rujevici. Ondje se hrvatska reprezentacija priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. I dok je Rijeka dom "vatrenih", u klubu se polako rješava kadrovska i trenerska križaljka. Victor Sanchez je otišao, a već se naveliko govori o tome kako će se na klupu vratiti Matjaž Kek. Slovenski stručnjak još nije službeno preuzeo funkciju, no i to će se uskoro riješiti. Posljednje informacije govore kako će ga Rijeka službeno predstaviti u ponedjeljak.

U Rijeku se vraća i Mate Maleš, ali ovog puta u trenerskoj ulozi, kao dio Kekova stožera, doznaje za Germanijak Ižak Ante Sučić. U klub kojemu je dao najbolje godine nogometne karijere i za koji je odigrao 127 utakmica dolazi iz Lokomotive. Prošle je sezone bio jedan od ključnih ljudi Nikice Jelavića. S njim je surađivao prvo u juniorima Lokomotive, da bi prošle sezone zajedno vodili prvu momčad. Kek i Maleš imali su sjajan odnos dok su surađivali kao trener i igrač, pa ne čudi što je upravo on bio jedan od ljudi na kojima je Slovenac inzistirao u slaganju svojeg stožera.

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Novost je i igračka mirovina Duje Čopa. Nekadašnji hrvatski reprezentativac, koji je za "vatrene" odigrao 14 utakmica i zabio dva gola, okončat će igračku karijeru u 37. godini. U Rijeku je stigao na polusezoni 2025. godine iz Lokomotive. Tada je, pod vodstvom Radomira Đalovića, osvojio dvostruku krunu. Iako u poznim igračkim godinama, i ove je sezone bio jedan od igrača na koje se ozbiljno računalo.

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Tako je skupio ukupno 37 nastupa, većinom ulazeći s klupe, a zabio je i pet golova. Prije dolaska u Rijeku i osvajanja dvostruke krune četiri je puta bio prvak Hrvatske s Dinamom, a zanimljivo je kako je jedini hrvatski nogometaš koji je osvajao trofeje s tri različita hrvatska kluba. Kup Hrvatske osvajao je s Hajdukom, Dinamom i Rijekom, dok je najbolje igračke dane proveo upravo u Maksimiru, gdje je u 124 nastupa upisao 61 pogodak i 19 golova.

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