Hrvatska lovi zlato u rukometu na pijesku! Legenda zadivljena mladićem: 'Malo tko je takav'

Hrvatska je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku na Jarunu savladala Mađarsku 2-0 u setovima, ali dramatičnije gotovo da nije moglo biti, oba seta odlučena su razlikom od samo jednog poena.

Tribine su bile odlično popunjene, a susretu je prisustvovao i predsjednik Svjetske rukometne federacije Hassan Moustafa.

Večeras od 21 sat Hrvatsku čeka Brazil u polufinalu, a motivacije ne nedostaje. Legenda rukometa na pijesku Ivan Dumenčić pohvalio je mladog Karla Grkovića, čije su izvedbe na ovom turniru privukle veliku pažnju.

- Sa 17 godina odigrati takvu utakmicu u četvrt finalu SP-a, pod ovakvim pritiskom ovih poraza koje smo doživjeli na domaćem terenu malo tko može - rekao je Dumenčić

Hrvatska vjeruje da ju upravo to zajedništvo može odvesti do finala.