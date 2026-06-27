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PROTIV BRAZILA

Hrvatska lovi zlato u rukometu na pijesku! Legenda zadivljena mladićem: 'Malo tko je takav'

Piše HINA, Bruno Lukas,
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Hrvatska lovi zlato u rukometu na pijesku! Legenda zadivljena mladićem: 'Malo tko je takav'
Foto: Screenshot/HRS

Hrvatska muška reprezentacija u rukometu na pijesku plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva dramatičnom pobjedom 2-0 nad Mađarskom, a večeras od 21 sat na Jarunu čeka ih Brazil

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Hrvatska je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku na Jarunu savladala Mađarsku 2-0 u setovima, ali dramatičnije gotovo da nije moglo biti, oba seta odlučena su razlikom od samo jednog poena.

Tribine su bile odlično popunjene, a susretu je prisustvovao i predsjednik Svjetske rukometne federacije Hassan Moustafa.

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Večeras od 21 sat Hrvatsku čeka Brazil u polufinalu, a motivacije ne nedostaje. Legenda rukometa na pijesku Ivan Dumenčić pohvalio je mladog Karla Grkovića, čije su izvedbe na ovom turniru privukle veliku pažnju.

- Sa 17 godina odigrati takvu utakmicu u četvrt finalu SP-a, pod ovakvim pritiskom ovih poraza koje smo doživjeli na domaćem terenu malo tko može - rekao je Dumenčić 

Hrvatska vjeruje da ju upravo to zajedništvo može odvesti do finala.

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