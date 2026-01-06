Durant srušio Sunse u zadnjoj sekundi, Zubac i Clippersi slavili u trileru protiv Warriorsa

Bila je to noć za pamćenje na parketima diljem SAD-a. Od osam odigranih utakmica, nekoliko ih je odlučeno u posljednjim sekundama, vidjeli smo nevjerojatna iznenađenja i partije za pamćenje. U centru pažnje bio je Kevin Durant koji je presudio svom bivšem klubu, ali i dramatični okršaji u Philadelphiji i Los Angelesu, gdje su LA Clippersi našeg Ivice Zupca nakon prave drame nadjačali Golden State Warriorse.

Desetkovani Nuggetsi i Durantov metak za pobjedu

Apsolutno najnevjerojatniju priču noći ispisali su Denver Nuggetsi. Iako su u Philadelphiju stigli bez Nikole Jokića, Jamala Murraya i Aarona Gordona, uspjeli su nakon produžetka srušiti moćne 76erse rezultatom 123-122. U utakmici sa čak šesnaest promjena vodstva, junakom se prometnuo Jalen Pickett, koji je odigrao utakmicu karijere i utrpao 29 koševa, uključujući sedam trica. Ništa Sixersima nije značila ni sjajna večer Joela Embiida (32 koša) i Tyrese Maxeyja (28 koševa).

Jednako dramatično bilo je u Teksasu, gdje su Houston Rocketsi dočekali Phoenix Sunse. Utakmica je bila izjednačena do samog kraja, a onda je odgovornost preuzeo onaj od kojeg se to i očekuje. Kevin Durant je hladnokrvno pogodio šut za pobjedu i donio Rocketsima slavlje od 100-97. "Slim Reaper" je utakmicu završio s 26 koševa, deset skokova i četiri asistencije, podsjetivši sve na svoje najbolje dane.

Zubac i Clippersi slavili u kaosu protiv Warriorsa

U Los Angelesu je odigran pravi triler u kojem su Clippersi na kraju bili sretniji i spretniji te su pobijedili Golden State Warriorse. Utakmicu je obilježila nervoza, isključenje trenera Warriorsa Stevea Kerra, ali i činjenica da je Stephen Curry morao napustiti parket zbog šest osobnih pogrešaka prije same završnice. Bez svog najboljeg igrača, Warriorsi nisu uspjeli pogoditi šut za pobjedu.

Foto: Kirby Lee

Clipperse je do sedme pobjede u posljednjih osam utakmica vodio Kawhi Leonard s 24 koša i dvanaest skokova, no sjajnu je podršku imao u novaku Kobeu Sandersu, koji je zabio 20 koševa, najviše u karijeri, a pritom je odradio i sjajan obrambeni posao na Curryju.

​- Svi u klubu, od trenera do suigrača, ulijevaju mi ogromno samopouzdanje. Žele da igram slobodno i samouvjereno. S takvom podrškom, osjećam da mogu sve - izjavio je Sanders nakon utakmice.

Dobra vijest za hrvatske navijače je povratak Ivice Zupca u početnu petorku Clippersa nakon što je zbog ozljede gležnja propustio nekoliko utakmica. Hrvatski centar bio je važan kotačić u tijesnoj pobjedi svoje momčadi s 10 poena, 11 skokova i tri asistencije.

Double-double Zupca pogledajte OVDJE.

Pistonsi deklasirali Knickse, Hornetsi šokirali Thunder

U ostalim susretima večeri vrijedi izdvojiti dominantnu pobjedu Detroit Pistonsa nad New York Knicksima 121-90. Bila je to svojevrsna osveta za ispadanje u prošlosezonskom doigravanju, a Pistonse je do pobjede vodio fantastični Cade Cunningham s 29 koševa i trinaest asistencija. Najveće iznenađenje večeri priredili su Charlotte Hornetsi, koji su kao gosti deklasirali Oklahoma City Thunder 124-97, pogodivši pritom čak devetnaest trica.

Boston Celticsi su rutinirano odradili posao protiv Chicago Bullsa (115-101), Toronto Raptorsi bili su bolji od Atlanta Hawksa (118-100), dok su Portland Trail Blazersi u napadački raskošnoj utakmici svladali Utah Jazz 137-117.