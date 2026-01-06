U Los Angelesu je odigran pravi triler u kojem su Clippersi na kraju bili sretniji i spretniji te su pobijedili Golden State Warriorse. Utakmicu je obilježila nervoza, isključenje trenera Warriorsa Stevea Kerra
Durant srušio Sunse u zadnjoj sekundi, Zubac i Clippersi slavili u trileru protiv Warriorsa
Bila je to noć za pamćenje na parketima diljem SAD-a. Od osam odigranih utakmica, nekoliko ih je odlučeno u posljednjim sekundama, vidjeli smo nevjerojatna iznenađenja i partije za pamćenje. U centru pažnje bio je Kevin Durant koji je presudio svom bivšem klubu, ali i dramatični okršaji u Philadelphiji i Los Angelesu, gdje su LA Clippersi našeg Ivice Zupca nakon prave drame nadjačali Golden State Warriorse.
Desetkovani Nuggetsi i Durantov metak za pobjedu
Apsolutno najnevjerojatniju priču noći ispisali su Denver Nuggetsi. Iako su u Philadelphiju stigli bez Nikole Jokića, Jamala Murraya i Aarona Gordona, uspjeli su nakon produžetka srušiti moćne 76erse rezultatom 123-122. U utakmici sa čak šesnaest promjena vodstva, junakom se prometnuo Jalen Pickett, koji je odigrao utakmicu karijere i utrpao 29 koševa, uključujući sedam trica. Ništa Sixersima nije značila ni sjajna večer Joela Embiida (32 koša) i Tyrese Maxeyja (28 koševa).
Jednako dramatično bilo je u Teksasu, gdje su Houston Rocketsi dočekali Phoenix Sunse. Utakmica je bila izjednačena do samog kraja, a onda je odgovornost preuzeo onaj od kojeg se to i očekuje. Kevin Durant je hladnokrvno pogodio šut za pobjedu i donio Rocketsima slavlje od 100-97. "Slim Reaper" je utakmicu završio s 26 koševa, deset skokova i četiri asistencije, podsjetivši sve na svoje najbolje dane.
Zubac i Clippersi slavili u kaosu protiv Warriorsa
U Los Angelesu je odigran pravi triler u kojem su Clippersi na kraju bili sretniji i spretniji te su pobijedili Golden State Warriorse. Utakmicu je obilježila nervoza, isključenje trenera Warriorsa Stevea Kerra, ali i činjenica da je Stephen Curry morao napustiti parket zbog šest osobnih pogrešaka prije same završnice. Bez svog najboljeg igrača, Warriorsi nisu uspjeli pogoditi šut za pobjedu.
Clipperse je do sedme pobjede u posljednjih osam utakmica vodio Kawhi Leonard s 24 koša i dvanaest skokova, no sjajnu je podršku imao u novaku Kobeu Sandersu, koji je zabio 20 koševa, najviše u karijeri, a pritom je odradio i sjajan obrambeni posao na Curryju.
- Svi u klubu, od trenera do suigrača, ulijevaju mi ogromno samopouzdanje. Žele da igram slobodno i samouvjereno. S takvom podrškom, osjećam da mogu sve - izjavio je Sanders nakon utakmice.
Dobra vijest za hrvatske navijače je povratak Ivice Zupca u početnu petorku Clippersa nakon što je zbog ozljede gležnja propustio nekoliko utakmica. Hrvatski centar bio je važan kotačić u tijesnoj pobjedi svoje momčadi s 10 poena, 11 skokova i tri asistencije.
Pistonsi deklasirali Knickse, Hornetsi šokirali Thunder
U ostalim susretima večeri vrijedi izdvojiti dominantnu pobjedu Detroit Pistonsa nad New York Knicksima 121-90. Bila je to svojevrsna osveta za ispadanje u prošlosezonskom doigravanju, a Pistonse je do pobjede vodio fantastični Cade Cunningham s 29 koševa i trinaest asistencija. Najveće iznenađenje večeri priredili su Charlotte Hornetsi, koji su kao gosti deklasirali Oklahoma City Thunder 124-97, pogodivši pritom čak devetnaest trica.
Boston Celticsi su rutinirano odradili posao protiv Chicago Bullsa (115-101), Toronto Raptorsi bili su bolji od Atlanta Hawksa (118-100), dok su Portland Trail Blazersi u napadački raskošnoj utakmici svladali Utah Jazz 137-117.
