Dva Hrvata u izravnom sudaru u Ligi prvaka, Tudor na najtežem terenu. Evo gdje gledati uživo

Prve utakmice osmine finala ovogodišnje Lige prvaka igraju se ovaj utorak i srijedu, a uzvrati slijede tjedan dana kasnije, 17. i 18. ožujka. Pobjednici osmine finala nastavljaju put prema finalu, koje se igra 30. svibnja u Budimpešti na Puskás Aréni. Među prve četiri utakmice u akciji će biti i hrvatski igrači i trener.

Galatasaray - Liverpool (18.45)

Liverpool putuje u Istanbul kako bi osvetio poraz od 1-0 koji je Galatasaray upisao na istom terenu još u rujnu u sklopu grupne faze. Bila je to jedna od samo tri pobjede koju je turska ekipa upisala u prvoj fazi te su do osmine finala morali doći kroz doigravanje. Tamo su naišli na Juventus i nakon dvije spektakularne utakmice nakon produžetaka osigurali prolazak (ukupno 7-5). Liverpool u susret ulazi u dobroj formi, pobijedio je u posljednje tri utakmice Lige prvaka bez primljenog gola, a u petak je slavio 3-1 u FA Cupu protiv Wolverhamptona. Napadač Victor Osimhen, četvrti najbolji strijelac natjecanja (sedam golova), bit će glavna uzdanica domaćina, dok se "redsi" nadaju povratku forme Mohameda Salaha.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Newcastle - Barcelona (21 sat)

Newcastle tek drugi put u povijesti igra osminu finala Lige prvaka. Domaćin dolazi u lošijem raspoloženju, u petak je ispao iz FA Cupa od Manchestera Cityja 2-1 na svom stadionu. Ipak, motivaciju mu sigurno daje sjajna predstava u doigravanju za ovu fazu u kojoj su nadigrali azerbajdžanski Qarabag s ukupnih 9-3. Deset golova krilnog igrača Anthonyja Gordona dovoljno je za drugo mjesto najboljih strijelaca najelitnijeg klupskog natjecanja. Barcelona, s druge strane, dolazi u sjajnoj formi. Katalonci su na četiri uzastopne pobjede, a Lamine Yamal zabio je odlučujući gol protiv Athletic Bilbaa u zadnjem kolu La Lige. Barcelona ima problema s ozljedama, Koundé, Balde, De Jonga i Gavija su izvan sastava, a Newcastle će se nadati da to može iskoristiti.

Atalanta - Bayern (21 sat)

Atalanta i Mario Pašalić do osmine finala stigli su dramatičnim preokretom protiv Borussije Dortmund. Nakon poraza 2-0 u Njemačkoj, doma su uvjerljivo slavili 4-1 protiv momčadi Nike Kovača i prošli dalje. No od tada forma im je opala, Palladinovi igrači nisu pobijedili u posljednje tri utakmice u svim natjecanjima. Zato Bayern igra kao stroj, pobijedili su 11 od posljednjih 12 utakmica osmine finala Lige prvaka, a Harry Kane zabio je 27 golova uz šest asistencija u 33 nastupa za Bayern u Ligi prvaka. Budući da se Pašalić i Josip Stanišić, koji se predviđa od prve minute za goste, nalaze na suprotnim stranama, sigurno je da će barem jedan Hrvat dogurati do četvrtfinala.

Foto: Angelika Warmuth

Atlético Madrid - Tottenham (21 sat)

Atlético ulazi u susret raspoložen, u subotu je svladao Real Sociedad 3-2, a napadač Alexander Sørloth zabio je šest golova u posljednjih pet utakmica. Metropolitano će biti prepun i nikako neće biti lako gostima koji se muče u domaćem prvenstvu. Igor Tudor u kratkom mandatu na klupi Tottenhama ima samo poraze (sva tri), ali u sjevernom Londonu nadaju se kako nakratko mogu zaboraviti muke u ligi. Spursi su završili kao četvrta najbolja ekipa ligaškog dijela Lige prvaka sa samo jednim porazom, a iako su izgubili posljednjih pet uzastopnih utakmica u ligi, u kontinentalnom natjecanju izgledaju i igraju puno bolje. Pitanje je može li hrvatski trener preživjeti još jedno loše izdanje, a Metropolitano je jedan od najtežih stadiona na kojima se treba vaditi.

Foto: Alberto Lingria

