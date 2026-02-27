Obavijesti

SVE SE ZNA

Poznat kostur do finala Lige prvaka: Ovo su svi parovi, evo kada se igraju utakmice i gdje

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Poznat kostur do finala Lige prvaka: Ovo su svi parovi, evo kada se igraju utakmice i gdje
Foto: Uefa

Prve utakmice osmine finala igraju se 11. i 12. ožujka, a uzvrati su na rasporedu 17. i 18. istog mjeseca. Finale Lige prvaka igra se u Budimpešti 30. svibnja

U Nyonu su održali ždrijeb osmine finala Lige prvaka. Odmah se saznao i čitav kostur natjecanja do kraja, tako da sve momčadi znaju na koga idu do eventualnog finala. 

U osmini finala sastaju se Real Madrid i Manchester City, Bodo/Glimt i Sporting, PSG i Chelsea, Newcastle i Barcelona, Galatasaray i Liverpool, Atletico Madrid i Tottenham, Atalanta i Bayern te Bayer Leverkusen i Arsenal. 

Foto: Uefa

Četvrtfinale

1) PSG/Chelsea - Galatasaray/Liverpool

2) Real Madrid/Manchester City - Atalanta/Bayern

3) Newcastle/Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham

4) Bodo/Glimt/Sporting - Bayer Leverkusen/Arsenal 

UEFA Champions League - Draw for Round of 16, Quarter Finals, Semi Finals & Final
Foto: PIERRE ALBOUY/REUTERS

U polufinalu će se sastati pobjednici duela 1 i 2 te 3 i 4 iz ovog teksta. Teško je ne primijetiti veliku razliku u snazi između gornjeg i dijela ždrijeba, o čemu smo pisali OVDJE.

Prve utakmice osmine finala igraju se 11. i 12. ožujka, a uzvrati su na rasporedu 17. i 18. istog mjeseca. Finale Lige prvaka igra se u Budimpešti 30. svibnja. 

