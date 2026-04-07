Čeferin i Perez zakopat će ratnu sjekiru. Moćnici europskog nogometa sjedit će zajedno na četvrtfinalu Lige prvaka između Real Madrida i Bayerna. Bit će to simboličan čin pomirenja nakon svađe oko Superlige
Pada velika pomirba! Čeferin i Perez zakopali su ratnu sjekiru
Jedni od najmoćnijih ljudi u europskom nogometu su predsjednik Uefe Aleksander Čeferin (58) i prvi čovjek Real Madrida Florentino Perez (79). Dvojac je proteklih nekoliko godina u konfliktu zbog Superlige. Perez je bio jedan od glavnih inicijatora Superlige 2021. godine što bi značilo pad popularnosti Uefinih natjecanja, odnosno Lige prvaka. Samo najveći europski velikani bi igrali u Superligi i izgubila bi se draž kompetitivnosti da klubovi kroz nacionalna prvenstva i kvalifikacije izbore plasman na prestižno natjecanje; bilo bi praktički nemoguće kombinirati i istovremeno igrati dva spomenuta natjecanja.
Dvojac će na četvrtfinalnom susretu Lige prvaka između Real Madrida i Bayerna, koji je na rasporedu u utorak od 21.00 sati, sjediti jedan do drugog u VIP loži Santiago Bernabeua, piše španjolski list AS. Bit će to simboličan čin kojem će dva nogometna mogula zakopati 'ratnu sjekiru'.
Superliga je bila projekt kojem je cilj bio da utakmice postanu zanimljivije i gledanije zbog dvoboja isključivo najboljih europskih klubova, a u isto vrijeme bi inkasirala mnoštvo profita primarno zbog sponzora koje bi privukla. Ideju je 2021. godine prihvatilo 12 klubova na čelu s Real Madridom, a predsjednik je bio Perez. Većinu klubova napustilo je natjecanje nakon javnog nezadovoljstva i protesta nogometnih fanova iste godine, a sve je okončano sredinom veljače 2026. kada su Real Madrid i Barcelona odustali od projekta.
Perez je na čelu Madrida od 2000., a Čeferin predsjednik Uefe od 2016. godine. Dvojac je posljednju svađu u javnosti imao krajem prosinca 2025. godine. Tada je Slovenac izjavio kako je Španjolac u ime kluba od njegove organizacije tražio novac na neutemeljenim činjenicama.
