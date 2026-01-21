Obavijesti

Sport

Komentari 7
KADAR S UTAKMICE

Dvojac na tribinama ukrao šou. Srpska zastava i hrvatski šal zajedno slavili gol Barakuda

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Dvojac na tribinama ukrao šou. Srpska zastava i hrvatski šal zajedno slavili gol Barakuda
Foto: HRTi/Screenshot

Hrvatska u konačnici nije uspjela izboriti polufinale protiv Srbije, koje je na rasporedu u petak u 20.30. Protivnik domaćina bit će Italija

Admiral

Utakmica Hrvatske i Italije za ulazak u polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu, odigrana u Beogradu, ponudila je prizor koji je privukao pozornost gledatelja i televizijskih kamera. Na tribinama beogradske Arene sjedila su dvojica navijača koji su zajedno pratili susret, iako su nosili različita obilježja - jedan je imao zastavu Srbije, a drugi hrvatski šal.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJU:

Foto: HRTi/Screenshot

Tijekom utakmice kamere su ih zabilježile u trenutku kada su slavili pogodak Luke Žuvele, kojim je Hrvatska izjednačila rezultat na 3-3. Njihova reakcija izazvala je simpatije, a dodatno su se nasmijali kada su shvatili da su se pojavili i na velikom semaforu u dvorani, čime su završili i u prijenosu pred gledateljima diljem Europe.

HRVATSKA - ITALIJA (18:00) Talijani su se posvađali, prgavi su, a imaju i 'Jokića' u vodi...
Talijani su se posvađali, prgavi su, a imaju i 'Jokića' u vodi...

Slični kadrovi s tribina obilježili su velik dio vaterpolskog Europskog prvenstva u Beogradu, gdje se svakodnevno govori o atmosferi i ponašanju publike. Ovaj prizor posebno je istaknuo sportsku dimenziju natjecanja i pokazao kako vaterpolo može povezati navijače bez obzira na nacionalna obilježja.

Hrvatska u konačnici nije uspjela izboriti polufinale protiv Srbije, koje je na rasporedu u petak u 20.30. Protivnik domaćina bit će Italija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju
Hrvatska - Italija 10-13: Naši bez polufinala EP-a! 'Barakude' su zakazale u ključnoj utakmici
POTOPLJENI U BEOGRADU

Hrvatska - Italija 10-13: Naši bez polufinala EP-a! 'Barakude' su zakazale u ključnoj utakmici

Nakon Grčke, Hrvatska je izgubila i od Italije i oprašta se od sna o medalji na Europskom prvenstvu u vaterpolu. Susjedi su pružili mnoštvo prilika, ali "barakude" su zasluženo izgubile, nisu nijednom vodile

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026