Dvojac na tribinama ukrao šou. Srpska zastava i hrvatski šal zajedno slavili gol Barakuda

Utakmica Hrvatske i Italije za ulazak u polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu, odigrana u Beogradu, ponudila je prizor koji je privukao pozornost gledatelja i televizijskih kamera. Na tribinama beogradske Arene sjedila su dvojica navijača koji su zajedno pratili susret, iako su nosili različita obilježja - jedan je imao zastavu Srbije, a drugi hrvatski šal.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJU:

Foto: HRTi/Screenshot

Tijekom utakmice kamere su ih zabilježile u trenutku kada su slavili pogodak Luke Žuvele, kojim je Hrvatska izjednačila rezultat na 3-3. Njihova reakcija izazvala je simpatije, a dodatno su se nasmijali kada su shvatili da su se pojavili i na velikom semaforu u dvorani, čime su završili i u prijenosu pred gledateljima diljem Europe.

Slični kadrovi s tribina obilježili su velik dio vaterpolskog Europskog prvenstva u Beogradu, gdje se svakodnevno govori o atmosferi i ponašanju publike. Ovaj prizor posebno je istaknuo sportsku dimenziju natjecanja i pokazao kako vaterpolo može povezati navijače bez obzira na nacionalna obilježja.

Hrvatska u konačnici nije uspjela izboriti polufinale protiv Srbije, koje je na rasporedu u petak u 20.30. Protivnik domaćina bit će Italija.