Dvojica Hrvata u polufinalima Europske i Konferencijske lige. Evo gdje gledati sve utakmice

Osam momčadi iz šest zemalja bore se za mjesto u finalima Europske lige i Konferencijske lige. Borna Sosa s Crystal Palaceom dočekuje Šahtar, a Igor Matanović s Freiburgom gostuje kod Brage u prvim utakmicama europskih polufinala. Sve se utakmice igraju od 21 sat.

Nottingham Forest - Aston Villa (Arena Sport 1)

Nottingham Forest igra prvo veliko europsko polufinale od 1984. godine u sjajnoj formi, s nizom od osam utakmica bez poraza. U Europskoj ligi prošli su Fenerbahče, Midtjylland, a u četvrtfinalu srušili Porto ukupnim rezultatom 2-1. Dvoboj protiv Aston Ville prvo je potpuno englesko polufinale u nekom europskom natjecanju otkako je Manchester United pobijedio Arsenal u Ligi prvaka 2009. godine. Posljednja potpuno engleska utakmica Europske lige bila je upravo prošlosezonsko finale kada je Tottenham Hotspur pobijedio Man United 1-0.

Villa dolazi kao favorit. Unai Emery jedini je trener koji je četiri puta osvojio Europsku ligu, a Villa je zabila najviše u natjecanju s 24 gola. U nokaut rundi lagano su prošli Lille (3-0) i Bolognu (7-1). ali dolaze nakon poraza od Fulhama prošle subote. Forest i Villa remizirali su u posljednjem međusobnom susretu, 1-1 sredinom travnja, a u prijašnjih šest susreta domaćin je uvijek slavio.

Braga - Freiburg (Arena Sport 3)

Braga ulazi u tek drugo veliko europsko polufinale, 15 godina nakon finala Europske lige u kojem je izgubila od Porta. U četvrtfinalu su srušili Real Betis ukupnim rezultatom 5-3, a u natjecanju su do sada sačuvali sedam netaknutih mreža, što je najviše. U domaćoj ligi su daleko od vrha i četvrto mjesto im je gotovo sigurno, ali upravo zato mogu sve uložiti u Europsku ligu.

S druge strane, Freiburg i Igor Matanović (23) dolaze kao iznenađenje natjecanja. Klub iz Bundeslige nikada nije prošao osminu finala europskog natjecanja, a sada su u prvom polufinalu. U nokaut rundi bili su bolji od Genka 5-2 i Celte Vigo 6-1, ali dolaze u lošoj formi. Izgubili su od Stuttgarta u kupu i od Dortmunda 4-0 prošlog vikenda, a u gostima su pobijedili samo dva puta u posljednjih devet europskih utakmica. Hrvatski napadač zabio je tri gola u europskom natjecanju i dodao asistenciju do sad.

Rayo Vallecano - Strasbourg (Arena Sport 7)

Rayo Vallecano je u polufinalu Konferencijske lige 25 godina nakon posljednjeg nastupa u europskim četvrtfinalima. Put do polufinala nije bio lak, u četvrtfinalu su zamalo ispustili prednost od tri gola protiv AEK Atene, ali kultni heroj Isi Palazon zabio je gol u drugom poluvremenu i postao heroj te osigurao prolaz ukupnim rezultatom 4-3. Kod kuće su gotovo neukrotivi, s jednim porazom u 12 domaćih europskih utakmica.

Strasbourg dolazi kao iznenađenje natjecanja. Pod vodstvom Garyja O'Neila završili su prvi u Ligaškoj fazi, a u četvrtfinalu izveli spektakularni preokret protiv Mainza, preokrenuvši zaostatak od 2-0 u pobjedu ukupnim rezultatom 4-2. Ipak, forma im je nestabilna i primili su dva ili više golova u četiri od posljednjih pet utakmica, a prošli tjedan su izgubili od Nice u polufinalu kupa. Pobjeda u Konferencijskoj ligi vjerojatno im je jedini put u Europu sljedeće sezone. Ovo je prvi međusobni dvoboj ovih dvaju klubova, a Strasbourg protiv španjolskih protivnika nije igrao još od 1964. godine.

Šahtar - Crystal Palace (Arena Sport 4)

Šahtar dolazi s iskustvom. Ukrajinski velikan redovito nastupa u Ligi prvaka i Europskoj ligi, a 2009. je osvojio Kup Uefe s hrvatskim kapetanom, Darijom Srnom.. U Konferencijskoj ligi ove sezone bilježe šest pobjeda, dva remija i dva poraza, a u četvrtfinalu su svladali AZ Alkmaar ukupnim rezultatom 5-2. U domaćoj ligi vode s osam bodova prednosti i na pragu su naslova prvaka. Trener Arda Turan otkrio je da je 'sanjao' o ovom dvoboju još od prosinca kada je osobno posjetio Selhurst Park.

Crystal Palace prolazi kroz jednu od najboljih sezona u povijesti kluba. U ligaškoj fazi pobijedili su samo u polovici utakmica i morali su kroz doigravanje, gdje su srušili Zrinjski Mostar (3-1). Zatim su lagano prošli AEK Larnacu, a u četvrtfinalu svladali Fiorentinu 4-2. U Premier ligi su bez posebnih ambicija i zauzimaju 13. mjesto, što znači da mogu svu energiju usmjeriti na europski trofej. Lijevi bočni Borna Sosa (28) prilike uglavnom dobiva s klupe pred kraj utakmica, tako da ga je teško očekivati u početnom sastavu.