HRVATI U LONDONU

Kramarić 'potegnuo' do Otoka! Podržao suigrača iz 'vatrenih'

Piše Bruno Lukas,
Kramarić 'potegnuo' do Otoka! Podržao suigrača iz 'vatrenih'
Crystal Palace srušio je Newcastle United 2-1 u dramatičnoj završnici na Selhurst Parku, a među gledateljima koji su uživali u preokretu bio je i Andrej Kramarić, koji je došao posjetiti svog reprezentativnog suigrača

Crystal Palace pobijedio je u Londonu Newcastle United 2-1 golovima Jean-Philippea Matete (28) u završnici utakmice 32. kola Premier lige. Newcastle je poveo golom Williama Osule (22) u prvom poluvremenu i izgledao kao siguran pobjednik, no Londončani su ugrabili tri boda u posljednjih desetak minuta.

Izjednačili su u 80. minuti kada je Tyrick Mitchell (26) centaršutom pronašao Matetu, a Francuz je glavom matirao golmana. Kulminacija je uslijedila u sudačkoj nadoknadi kada je glavni sudac dosudio jedanaesterac. Mateta je preuzeo odgovornost kao izvođač i pogodio donji desni kut, a Selhurst Park eksplodirao je od oduševljenja.

Među domaćim navijačima bili su Andrej Kramarić (34) i njegova pratnja. Napadač Hoffenheima, koji je u petak remizirao s Augsburgom u novom kolu Bundeslige, sjedio je na tribinama i bodrio reprezentativnog suigrača. Sosa je ušao u igru u 90. minuti. Nakon utakmice dvojica 'vatrenih' pozirala su zagrljeni za fotografiju, a Kramarić je na sebi imao dres Crystal Palacea.

Pobjeda je Crystal Palaceu donijela 13. mjesto na ljestvici, dok je Newcastle ispao na 14. Howeova momčad ove je sezone iz pobjedničkih pozicija ispustila više bodova od bilo koje druge momčadi u ligi.

Komentari 0
