VIDEO Matanović zabija, a Dalić trlja ruke. Pogledajte projektil

Freiburg je jednom nogom u polufinalu Europske lige, nakon što su na domaćem terenu deklasirali Celtu Vigo s uvjerljivih 3-0, u uzvratu vode 2-0. Vodeći gol zabio je hrvatski reprezentativac Igor Matanović (23) fenomenalnim volejem. Hrvatski napadač dočekao je dobijenu loptu izvan šesnaesterca i iz prve pogodio rašlje. Gol Matanovića pogledajte OVDJE.

Ovo je Matanoviću treći gol u Europskoj ligi, uz čak 8 postignutih golova u Bundesligi. Posebno impresionira njegova forma od početka 2026., zabio devet golova i dodao tri asistencije. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je osam puta i zabio dva gola