VIDEO Matanović zabija, a Dalić trlja ruke. Pogledajte projektil

Piše Bruno Lukas,
Igor Matanović nastavlja sa sjajnim igrama u dresu Freiburga, a ponovno je zabio španjolskoj Celtu u četvrtfinalu Europske lige

Freiburg je jednom nogom u polufinalu Europske lige, nakon što su na domaćem terenu deklasirali Celtu Vigo s uvjerljivih 3-0, u uzvratu vode 2-0. Vodeći gol zabio je hrvatski reprezentativac Igor Matanović (23) fenomenalnim volejem. Hrvatski napadač dočekao je dobijenu loptu izvan šesnaesterca i iz prve pogodio rašlje. Gol Matanovića pogledajte OVDJE.

SJAJNA FORMA MATANOVIĆA Napadač 'vatrenih' je u 2026. eksplodirao! Pogledajte brojke
Ovo je Matanoviću treći gol u Europskoj ligi, uz čak 8 postignutih golova u Bundesligi. Posebno impresionira njegova forma od početka 2026., zabio devet golova i dodao tri asistencije. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je osam puta i zabio dva gola

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka
SVE SE ZNA

Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka

Utakmice polufinala igrat će se 28. i 29. travnja, dok su uzvrati na rasporedu 5. i 6. svibnja

