SERIE A

Torino izgubio na gostovanju kod Napolija, nastupili Hrvati

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Torino izgubio na gostovanju kod Napolija, nastupili Hrvati
Foto: Ciro De Luca

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a donedavni napadač zagrebačkog Dinama Sandro Kulenović je ušao u 67. minuti

Napoli je na svom stadionu Diego Armando Maradona svladao Torino s 2-1 u prvoj utakmici 28. kola talijanske Serie A odigranoj u petak u Napulju. Napoliju je prednost već u 7. minuti donio brazilski napadač Alisson Santos. Domaća momčad je udvostručila vodstvo golom Elifa Elmasa u 68. minuti. Torino je u 87. minuti smanjio zaostatak preko Cesarea Casadeija, ali prekasno je bilo za preokret.

SNAŠAO SE U ITALIJI Kulenović: Prođu me trnci kad pomislim da ću igrati protiv Modrića. Vlašić? Pravi je lider
Kulenović: Prođu me trnci kad pomislim da ću igrati protiv Modrića. Vlašić? Pravi je lider

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a donedavni napadač zagrebačkog Dinama Sandro Kulenović je ušao u 67. minuti.

Serie A - Napoli v Torino
Foto: Ciro De Luca

Napoli je 17. pobjedom došao do 56 bodova, na bod zaostatka od drugoplasiranog Milana koji ima utakmicu manje. Vodeći Inter ima 67 bodova. Torino je doživio 14. poraz u ovoj sezoni i s 30 bodova je na 14. poziciji, šest bodova iznad zone ispadanja.

