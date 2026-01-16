Edin Džeko došao je u Zagreb. Pregovara o velikom transferu

Budućnost Edina Džeke ponovno je u središtu zanimanja nogometne javnosti, a najnovije informacije dodatno su potaknule nagađanja o njegovu povratku u matični klub. Legendarni bosanskohercegovački napadač proteklih je dana boravio u Zagrebu, gdje se sastao s predsjednikom Upravnog odbora FK Željezničar Nijazom Brkovićem, objavio je portal SportSport.ba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Torcida pozdravlja Džeku | Video: TikTok/ čitatelj 24sata

Povod sastanka bila je inicijativa navijača Željezničara koji su na društvenim mrežama pokrenuli akciju za povratak klupske ikone na Grbavicu. Prema zasad neslužbenim informacijama, razgovor je protekao u vrlo pozitivnom i konstruktivnom ozračju, a glavna tema bila je budućnost kluba i njegova vizija u nadolazećem razdoblju. Sugovornici su razmijenili mišljenja o sportskom i organizacijskom smjeru Željezničara, a sastanak su izvori bliski klubu ocijenili više nego uspješnim.

Edin Džeko karijeru je započeo upravo u Željezničaru, odakle je kao mladi igrač otišao u Češku te nastupao za Ústí nad Labem i Teplice. Nakon toga izgradio je impresivnu međunarodnu karijeru igrajući za Wolfsburg, Manchester City, Romu, Inter i Fenerbahče. Prošlog ljeta vratio se u Italiju potpisavši za Fiorentinu, za koju je u dosadašnjem dijelu sezone upisao 18 nastupa i zabio dva gola.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Prema medijskim napisima, Džeko nije u potpunosti zadovoljan svojom minutažom u Firenci te je otvoren za promjenu sredine u kojoj bi imao značajniju ulogu. Upravo ta okolnost dodatno otvara prostor za povratak na Grbavicu, što bi imalo snažan emotivni, ali i sportski značaj.