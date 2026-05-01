Edin Džeko se brzo oporavio! Kapetan Schalkea: Ostani ovdje

Edin Džeko (40) u subotu se vraća na teren nakon mjesec dana pauze zbog ozljede ramena. Ozlijedio se u 120. minuti doigravanja za Svjetsko prvenstvo protiv Italije kada je nezgodno pao, a oporavak je trajao nešto duže nego što su svi priželjkivali. No, u četvrtak Džeko je odradio cijeli trening punim intenzitetom sa suigračima, a trener Miron Muslić odmah je potvrdio dobre vijesti.

- Džeko je odradio cijeli trening i dobio je zeleno svjetlo. Vraća se u subotu i bit će tu ako ga budemo trebali - rekao je trener.

Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Schalke u subotu na Veltins Areni od 20.30 sati dočekuje Fortunu Düsseldorf, a pobjeda bi im matematički osigurala povratak u Bundesligu nakon tri sezone izbivanja. Klub je trenutačno lider drugog ranga sa 64 boda, šest više od drugoplasiranog Paderborna i sedam od Hannovera.

Džeko je od dolaska u Schalke zimi iz Fiorentine odigrao osam utakmica, zabio šest golova i dodao tri asistencije. Proslavio je 40. rođendan u ožujku, ali u Gelsenkirchenu ga doživljavaju kao jednog od ključnih igrača.

Najbolje to pokazuju riječi kapetana kluba Kenana Karamana (32).

- Edin Džeko doprinosi ekipi od prvog dana. To radi svojim iskustvom, karakterom i golovima. Veoma je skroman u svlačionici. Ima 40 godina, ali je u sjajnoj formi. Meni i suigračima je uzor i pravi primjer kakvim nogometašem treba biti. Iskreno, nadam se da će Džeko ostati s nama još jednu sezonu - zaključio je turski napadač.

Džekov ugovor ističe na kraju sezone, a hoće li 'dijamant' ostati u Gelsenkirchenu još godinu dana, odlučit će se uskoro.