Njemački novinar brani Kovača: 'Izvukao je maksimum iz ekipe'

Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača uvjerljivo je slavila protiv Freiburga (4-0) u prošlom kolu Bundeslige, ali budućnost hrvatskog trenera na klupi njemačkog kluba je pod upitnikom. Dio javnosti ga kritizira, međutim novinar Michael Makus iz Bilda stao je u obranu Hrvata.

Kovač je bio na udaru kritika nakon dva uzastopna poraza od Kramarićevog Hoffenheima (1-2) i Leverkusena (0-1). Također sve se više može čuti da se njegov defenzivni stil ne poklapa sa željama novog sportskog vodstva kluba i nedovoljno davanje prilika mlađim igračima.

"Tko sada pokušava srušiti Kovača, taj je ili u zabludi ili ne želi priznati stvarne probleme u klubu. Glavni razlog nije trener, nego značajan pad kvalitete u kadru Borussije Dortmund" - piše Makus u svom tekstu.

Uz to ističe kako su čelni ljudi kluba tijekom prijelaznih rokova potrošili više od 190 milijuna eura, a pritom nisu uspjeli dovesti igrače koji bi stabilizirali momčad. Borussia je osigurala plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone, a njemački novinar naglašava kako je "izvukao je maksimum iz ove momčadi" i da "Kovač također želi atraktivan BVB nogomet i ozbiljno napasti Bayern".

U zaključku svoje analize Markus je poslao jasnu poruku svima koji zazivaju promjene na klupi BVB-a: "Bez pravih igrača nema spektakla, a bez radnika nema rezultata."