Eksplozivna ispovijest: Xavi otkrio kako je Laporta sabotirao Messijev 'posljednji ples'

Bivši trener i legendarni igrač Barcelone, Xavi Hernández, prekinuo je dugu šutnju i u eksplozivnom intervjuu za list La Vanguardia iznio niz teških optužbi na račun predsjednika Joana Laporte. Usred predizborne kampanje za novog predsjednika kluba, Xavi je otkrio dosad nepoznate detalje, a najšokantnija tvrdnja jest ona da je povratak Lionela Messija 2023. godine bio potpuno dogovoren, no da ga je u posljednji trenutak zaustavio upravo Laporta iz straha od gubitka kontrole.

'Sve je bilo riješeno nakon Katra'

Xavi tvrdi da je priča o financijskim preprekama i pravilima La Lige, koju je klub tada plasirao u javnost, bila obična izmišljotina. Prema njegovim riječima, on i Messi počeli su razgovarati o povratku odmah nakon što je Argentina osvojila Svjetsko prvenstvo u Katru krajem 2022. godine. Argentinac je bio iznimno motiviran za povratak kući, a plan je bio jasan: Messi se vraća za svoj "posljednji ples", po uzoru na oproštajnu sezonu Michaela Jordana. Xavi je naglasio da je čak i španjolska La Liga dala zeleno svjetlo za transfer, potvrđujući da financije ne predstavljaju nepremostivu barijeru.

​- U siječnju 2023., nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo, stupili smo u kontakt. Rekao mi je da je uzbuđen zbog povratka i ja sam to vidio kao gotovu stvar. Razgovarali smo do ožujka, sve je bilo spremno - otkrio je Xavi.

Predsjednikov preokret: 'Ako se vrati, objavit će mi rat'

Iako se činilo da je sve na korak do spektakularne realizacije, dogodio se neočekivan preokret. Xavi tvrdi da je predsjednik Laporta bio taj koji je povukao kočnicu, strahujući od Messijevog ogromnog utjecaja i potencijalnog "rata" za prevlast unutar kluba. Ova je zakulisna odluka, kako kaže, trajno narušila i njegov odnos s bivšim suigračem, koji je odjednom prekinuo svaki kontakt, vjerujući da ga je i Xavi izigrao. Kada mu Messi više nije odgovarao na pozive, Xavi je kontaktirao njegovog oca Jorgea, koji ga je kratko uputio da razgovara s predsjednikom.

​- Predsjednik nije govorio istinu. Leo je bio potpisan. No, na kraju je predsjednik sve preokrenuo. Laporta mi je izravno rekao: 'Ako se Leo vrati, on će mi objaviti rat, a ja to ne mogu podnijeti' - ispričao je Xavi.

Foto: S.Lau/DPA

Xavi je kategorički odbacio službena objašnjenja kluba, ističući da je jedini razlog propalog transfera bila Laportina samovolja i borba za moć.

​- Leo nije došao u Barcu jer predsjednik to nije htio. To nije bilo zbog La Lige, niti zato što je Jorge Messi tražio više novca. To je laž. Predsjednik i njegov uži krug su rekli 'ne' jer su vjerovali da bi im Messijev povratak otežao provođenje vlastite moći.