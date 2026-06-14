Elita rukometnih vratara cijele Europe dolazi na kamp u Omiš

U vremenu kad je cijeli svijet okrenut prema Svjetskom nogometnom prvenstvu koje je upravo započelo na sjevernoameričkom kontinentu - kada su sva svjetla reflektora okrenuta prema ogromnim stadionima, milijunima posjetitelja i milijardama dolara koje će se okrenuti na ovom najvećem svjetskom sportskom spektaklu, u Omišu će se odvijati jedna posve drugačija priča, sportska priča koja već 16 godina u mali gradić na ušću Cetine dovodi olimpijske pobjednike, svjetske i europske prvake, ukratko – sva najveća rukometna vratarska imena iz cijeloga svijeta.

Foto: kamp rukometnih vratara

Riječ je o Međunarodnom kampu rukometnih vratara koji je prije 16 godina pokrenuo Mario Čaljkušić, i koji je u međuvremenu izrastao u jedan od najuglednijih specijaliziranih rukometnih kampova u Europi, prepoznatljivo mjesto susreta najboljih vratarskih stručnjaka, kao i mjesto na kojem se promoviraju najnovije metode i rekviziti za rad s vratarima. Čaljkušić je na čelu organizacije koja uspješno organizira i najveću rukometnu manifestaciju na svijetu Masters Handball World Cup, kao i Masters Basketball World Cup, natjecanje koje ide stopama rukometa i koje bi za koju godinu moglo postati najveće košarkaško natjecanje na svijetu. No sve je počelo s Kampom rukometnih vratara...

Nakon četvrtog izdanja košarkaškog Mastersa u travnju i devetog rukometnog Mastersa u svibnju, u omiški Sportski centar Ribnjak od 22. - 28. lipnja uselit će se polaznici 16. Kampa rukometnih vratara.

Foto: kamp rukometnih vratara

- Dugo vremena su vratari u većini klubova bili tek dio momčadi, bez posebnih treninga, programa ili stručnjaka koji bi s njima radili. To me ponukalo na pokretanje kampa koji će im kroz individualni pristup i platformu na kojoj će učiti od najboljih svjetskih stručnjaka pomoći u učenju tehnika i stjecanju iskustava koje kasnije mogu primjenjivati u svojim klubovima. Danas, šesnaest godina kasnije, postali smo međunarodno priznat projekt, najbolji ovakve vrste u svijetu, a tome su potvrda i brojna poznata imena koja su ga pohodila. Kroz kamp su prošle stotine mladih vratara iz brojnih europskih zemalja, mnogi od njih danas nastupaju u profesionalnim klubovima i reprezentacijama. Među trenerima/demonstratorima ističu se imena kao što su Thierry Omeyer, Kasper Hvidt, Roland Mikler, Kari Grimsbo, Borko Ristovski, Vladimir Cupara, Benjamin Burić, Mirko Bašić, Vladimir Vujović, Nikola Blažičko, Mirko Alilović, Marin Šego, Viktor Hallgrimsson, Filip Ivić, Ivana Kapitanović, Jelena Grubišić, Mayssa Pessoa, Vincent Gerard... - kaže nam Čaljkušić, koji je i ove godine okupio respektabilnu postavu:

Foto: kamp rukometnih vratara

Posebnu pozornost izaziva dolazak Bruna Michaela, jednog od najuglednijih vratarskih stručnjaka današnjice koji je dugogodišnji trener vratara danske rukometne reprezentacije. Njegovo ime neraskidivo je povezano s najuspješnijim razdobljem danskog rukometa, reprezentacijom koja je posljednjih godina dominirala svjetskom scenom osvajanjem olimpijskih, svjetskih i europskih odličja. Kada trener koji je stvarao olimpijske pobjednike i svjetske prvake dolazi u Omiš dijeliti svoje znanje s mladim vratarima, to nije samo priznanje kampu, nego i potvrda njegovog međunarodnog ugleda.

- Već godinama pratim Međunarodni kamp rukometnih vratara i imao sam veliku želju doći i ranije. Nažalost, putevi su nam se susreli tek sada i radujem se dolasku u Omiš. Sretan sam što postajem dio ovog velikog događaja i vjerujem da ću se uvjeriti u sve ono o čemu slušam svih ovih godina – kazao je legendarni Danac.

Foto: kamp rukometnih vratara

Redovit sudionik kampa već godinama je i islandski reprezentativac Viktor Hallgrímsson, jedan od najboljih vratara svoje generacije i zvijezda europskog rukometa. Njegove obrane godinama oduševljavaju, a kontinuirani dolazak u Omiš svjedoči o reputaciji koju je kamp izgradio među elitnim sportašima. Uz njega stižu i vratari egipatske nacionalne vrste Mohamed El Tayer i Karim Hendawy te dvojac koji predstavlja sadašnjost i budućnost hrvatskog rukometa - reprezentativci Matej Mandić i Dominik Kuzmanović, koji su su nastupima na najvećim međunarodnim natjecanjima dokazali da je hrvatska vratarska škola među najboljima na svijetu.

- Dok brojni sportski projekti traju nekoliko godina, Međunarodni kamp rukometnih vratara već šesnaest godina kontinuirano raste, razvija se i okuplja najviše standarde struke. Malo je sportskih projekata u Hrvatskoj koji se mogu pohvaliti takvim kontinuitetom, međunarodnim ugledom i mrežom suradnika koja obuhvaća gotovo cijelu europsku rukometnu kartu – zaključio je organizator kampa Mario Čaljkušić.