Emotivni Zajec o Bobanu: 'Prvi je bio podrška kad je trebalo, ponosan sam što je tu s nama'

Dinamo je u utorak usvojio novi Statut prema kojem će članovi kluba birati predsjednika. Iako se izbori još trebaju održati, nitko neće ići protiv Zvonimira Bobana, a Velimir Zajec je i obznanio da se neće kandidirati za predsjednika. Preuzet će ulogu počasnog predsjednika, a sada se u emotivnoj objavi obratio i Bobanu.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Zvone. Veže nas puno toga, dosta toga i neispričanog u mojoj biografiji. A sada imamo i novo poglavlje oko Dinama u 2025. godini, vraćenog narodu. Zvone je prvi glasno podržao moju kandidaturu prije godinu i pol dana, bio redovna podrška kad god je trebalo, pristao je potom i doći u klub i pomoći. Posebno sam ponosan što je tu s nama jer kad je Dinamo u pitanju i kod njega je emocija na prvom mjestu...", napisao je Zajec na Facebooku.

Podsjetimo, Zajec je kao nositelj liste "Dinamovo proljeće" pobijedio na izborima za skupštinu Dinama 2024. godine te je obnašao dužnost predsjednika kluba. Zvonimir Boban će Zajecu dodijeliti titulu počasnog predsjednika, ali će on odlučivati o svemu što se događa u klubu, kao što je većinski bilo i do sada.