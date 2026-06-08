Emotivni Zverev: Prošla godina mi je bila jedna od najtežih, a sada sam osvojio Grand Slam

Njemački tenisač Alexander Zverev u nedjelju je osvojio prvi Grand Slam naslov u karijeri. Zverev je u finalu pariškog Roland Garrosa nakon dugih četiri sata i 14 minuta savladao je talijanskog predstavnika Flavija Cobollija sa 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1.

Nijemcu je ovo bilo četvrto finale nekog Grand Slam finala u kojemu je po prvi put digao trofej pobjednika.

Zverev je nastupio i u finalu Pariza prije četiri godine kada mu je protivnik bio Rafael Nadal. Nijemcu to finale nije ostalo u lijepom sjećanju, doživio je jednu od najvećih ozljeda u karijeri i nastradao mu ligament u desnom gležnju. Nekoliko mjeseci izbivao je s terena.

- Ovaj teren mi je poseban zbog puno razloga. Tu sam proživjelo neke od najgorih i najboljih trenutaka u životu. Prije četiri godine sam ležao u tom kutu sa sedam slomljenih ligamenata i dvije slomljene kosti. Ovdje sam prije dvije godine izgubio finale Grand Slama, a sada sam napokon dočekao sretan kraj - rekao je nakon pobjede u Parizu.

Foto: Benoit Tessier

Nije imao sreće ni na US Openu 2020. kada je u finalu igrao protiv Dominic Thiema. Pobjeda mu je izmakla unatoč tome što je imao dva seta prednosti. U finalu Roland Garrosa 2024. vodio je protiv Carlosa Alcaraza dva prema jedan, ali Španjolac je na kraju osvojio svoj prvi Coupe des Mousquetaires. Prošle godine savladao ga je najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner u finalu Australian Opena što je ostavilo veliki mentalni trag na Nijemcu.

Foto: Guglielmo Mangiapane

- Prošla godina bila mi je jedna od najtežih u karijeri, a ova jedna od najsretnijih. Moj tim i ja smo prošli kroz ozljede i poraze i gubili u najvažnijim trenucima. Na kraju dana, osvojio sam Grand Slam i to je jedino bitno. Ležao sam na ovom terenu s ozljedom od koje nisam znao hoću li se ikada oporaviti. Sva ta sjećanja nisu izbrisana - zaključio je emotivni govor.