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Engleska prije Paname gubi ključnog igrača zbog ozljede?

Piše Bruno Lukas,
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Engleska prije Paname gubi ključnog igrača zbog ozljede?
Foto: David Butler II/REUTERS

Engleska uoči utakmice trećeg kola Svjetskog prvenstva protiv Paname strahuje za nastup desnog beka Reecea Jamesa, koji je osjetio nelagodu u tetivi koljena nakon remija s Ganom

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Reece James (26) pod liječničkim je nadzorom nakon što je osjetio nelagodu u tetivi koljena po završetku utakmice s Ganom (0-0). Medicinsko osoblje oprezno je s obzirom na njegovu povijest mišićnih ozljeda, pa izbornik Tuchel treba razmišljati o alternativama u obrani.

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Situaciju dodatno komplicira što je Tino Livramento ispao iz momčadi prije turnira s ozljedom lista.

Uz Jamesa, pod povećalom je i Bukayo Saka, koji se polako vraća u punu formu nakon problema s Ahilovom tetivom.

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- Čini se da je sve spremniji i nadamo se da će gurati. Stiže do cilja, ima sve više treninga i trebaju mu još dva da bude spreman za Panamu - rekao je Tuchel, koji je bio prisiljen opravdavati i ukupnu igru Engleske.

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Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Unatoč kritikama za blijedu napadačku igru protiv Gane sa samo četiri udarca u okvir gola, Tuchel ostaje smiren.

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Foto: Instagram/Ida Solbakken

- Pred nama je dug put i nitko nije osvojio Svjetsko prvenstvo s četiri gola po utakmici. Pokušavali smo i pokušavali, ali ponekad je teško i nema potrebe osjećati se negativno - rekao je njemački izbornik, koji ne planira velike izmjene u sastavu za subotnju utakmicu.

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