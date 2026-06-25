Pride utakmica na SP-u: Iran i Egipat traže zabranu, Fifa odbija

Gradski odbor domaćina u Seattleu je, prije nego što je ždrijeb uopće odrađen, utakmicu trećeg kola grupe G 26. lipnja na Lumen Fieldu proglasio 'Pride Matchom' u čast Dana ponosa.

Kada je ždrijeb pokazao da će se igrati Egipat - Iran, nastao je problem. Obje su to zemlje u kojima su istospolni odnosi kažnjivi zakonom, a Iran čak propisuje smrtnu kaznu.

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Iranski savez odmah je zatražio od Fife da spriječi svaki sadržaj u znak podrške LGBTQ+ zajednici unutar stadiona. Egipatski savez poslao je i službeno pismo Fifinom generalnom tajniku Mattiasu Grafstromu, navodeći da 'u potpunosti odbijaju te aktivnosti, koje su u izravnoj suprotnosti s kulturnim, vjerskim i društvenim vrijednostima u regiji'.

Fifa je, međutim, ostala pri svom stavu: dugine zastave i simboli dopušteni su na svim utakmicama ovog Mundijala, a Svjetsko prvenstvo opisuje kao 'inkluzivan događaj koji dočekuje ljude iz svih sredina'.

Predsjednik Fife Gianni Infantino pokušao je ranije umanjiti cijelu priču rekavši da 'Pride' utakmice tehnički nema, jer ga organizira lokalni odbor, a ne Fifa.

No, brendiranje je ostalo, lokalni organizatori nisu odustali, a utakmica će se u petak ipak igrati na Lumen Fieldu, uz dugine zastave u publici.