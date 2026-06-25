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U SEATTLEU

Pride utakmica na SP-u: Iran i Egipat traže zabranu, Fifa odbija

Piše Bruno Lukas,
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Pride utakmica na SP-u: Iran i Egipat traže zabranu, Fifa odbija
Foto: Screenshot/twitter

Iranski i egipatski nogometni savez zatražili su od Fife zabranu duginih zastava i svih sadržaja vezanih uz LGBTQ+ zajednicu na utakmici između dviju reprezentacija u Seattleu

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Gradski odbor domaćina u Seattleu je, prije nego što je ždrijeb uopće odrađen, utakmicu trećeg kola grupe G 26. lipnja na Lumen Fieldu proglasio 'Pride Matchom' u čast Dana ponosa.

Kada je ždrijeb pokazao da će se igrati Egipat - Iran, nastao je problem. Obje su to zemlje u kojima su istospolni odnosi kažnjivi zakonom, a Iran čak propisuje smrtnu kaznu.

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Iranski savez odmah je zatražio od Fife da spriječi svaki sadržaj u znak podrške LGBTQ+ zajednici unutar stadiona. Egipatski savez poslao je i službeno pismo Fifinom generalnom tajniku Mattiasu Grafstromu, navodeći da 'u potpunosti odbijaju te aktivnosti, koje su u izravnoj suprotnosti s kulturnim, vjerskim i društvenim vrijednostima u regiji'.

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Fifa je, međutim, ostala pri svom stavu: dugine zastave i simboli dopušteni su na svim utakmicama ovog Mundijala, a Svjetsko prvenstvo opisuje kao 'inkluzivan događaj koji dočekuje ljude iz svih sredina'.

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Predsjednik Fife Gianni Infantino pokušao je ranije umanjiti cijelu priču rekavši da 'Pride' utakmice tehnički nema, jer ga organizira lokalni odbor, a ne Fifa.

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No, brendiranje je ostalo, lokalni organizatori nisu odustali, a utakmica će se u petak ipak igrati na Lumen Fieldu, uz dugine zastave u publici.

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