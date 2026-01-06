Engleski mediji raspisali se o ozljedi Gvardiola: ‘Cityju prijeti katastrofa, već traže zamjenu’

Vijest o teškoj ozljedi hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola odjeknula je nogometnim svijetom, a posebno je veliku pažnju dobila u engleskim medijima. Prijelom tibije desne noge, koji je zaradio u derbiju protiv Chelseaja 1-1, gurnuo je braniča Manchester Cityja na operacijski stol i višemjesečni oporavak, a vodeći britanski portali detaljno su analizirali što to znači za klub, ali i za samog igrača.

'Okrutni udarac' za Guardiolu i City

Manchester City je službeno potvrdio da je Gvardiol pretrpio "prijelom tibije desne noge" te da ga čeka operacija. Trener Pep Guardiola već je nakon utakmice dao naslutiti ozbiljnost situacije.

​- Ne izgleda dobro - kratko je poručio Španjolac.

Gotovo svi mediji su se složili u ocjeni da je ovo "okrutan" ili "težak udarac" za aktualne prvake, koji se bore s Arsenalom za naslov u Premier ligi. Gvardiol se nametnuo kao ključan kotačić Guardioline obrane, a njegov izostanak ostavlja veliku prazninu.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Od 'kraja sezone' do obrambene krize

Jack Gaughan, novinar Daily Maila, među prvima je na društvenim mrežama objavio prognozu prema kojoj bi za hrvatskog stopera sezona mogla biti završena. Njegovu objavu prenijeli su brojni portali, ističući kako Cityju prijeti crni scenarij. Situaciju dodatno komplicira i ozljeda mišića koju je u istoj utakmici zaradio Ruben Dias, dok je John Stones već duže izvan stroja. Zbog toga je portal Goal.com otišao korak dalje i cijelu situaciju opisao naslovom: "Man City bačen u obrambenu krizu". Guardioli su tako na raspolaganju od iskusnijih stopera ostali samo Nathan Ake i mladi Abdukodir Hušanova, zbog čega je iz Watforda hitno povučen Max Alleyne.

The Guardian i The Sun: Novi stoper kao rješenje i Gvardiolova emotivna poruka

The Guardian i The Sun, osim što su izvijestili o težini ozljede, odmah su se okrenuli mogućim rješenjima. Navode kako bi ova situacija mogla natjerati City da ubrza planove za dovođenje Marca Guehija, kapetana Crystal Palacea, koji je klubu dugo na meti. Ipak, ono što je posebno dirnulo javnost bila je Gvardiolova emotivna objava na društvenim mrežama, koju su prenijeli gotovo otočki mediji.

"Ovo je težak trenutak, ali me nikada neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. Građanima, hvala vam na beskrajnoj podršci. Volim vas i borit ću se svaki dan da se vratim jači, kao Cityjev ratnik", napisao je Joško i dodao poruku za navijače "vatrenih": "Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ponovno ću se dići, bolji nego ikad! Za moj klub. Za moju braću u klubu i reprezentaciji. Za moj narod. Za Hrvatsku."

Pred Gvardiolom je sada dug i naporan oporavak, a pred Manchester Cityjem izazovno razdoblje u kojem će morati pronaći način kako zakrpati obranu.