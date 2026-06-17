Engleski novinari: Modrić nam 20 godina predstavlja problem

Možda i najtraktivnija utakmica prvog kola po skupinama Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske privukla je veliku pažnju medija.

Za razliku od konferencija za medije u hrvatskom kampu u Alexandriji, kojima su većinom prisustvovali hrvatski novinari uz ponekog američkog gosta, dvoboj u Dallasu je očito bio mamac za medijske snage iz cijelog svijeta.

Pokretanje videa... VIDEO DOZNAJEMO Modrić trenira bez maske, skida je protiv Engleza?! | Video: 24sata/pixsell

Dvorana za konferencije bila je praktički puna, prisutni su bili mediji iz cijelog svijeta, od Engleza, Amerikanaca i Brazilaca, do Japanaca i Kineza. Prije nekoliko dana u Dallasu je igrana utakmica između Nizozemske i Japana, no kažu nam domaćini, interes je bio upola manji.

Naravno, najviše je bilo "otočana". Engleske kolege vide "Vatrene" kao "teškog i neugodnog protivnika" zbog tradicije velikih turnira i iskustva igrača poput Luka Modrić, međutim "Gordi Albion" je po njima favoriti.

Fascinirani su činjenicom da Modrić i dalje predvodi reprezrentaciju na najvećoj pozornici.

The Guardian je nedavno objavio tekst o tome kako Modrić već gotovo dva desetljeća predstavlja problem za Englesku te podsjeća na hrvatske pobjede nad "Gordim Albionom" 2007. i u polufinalu SP-a 2018. godine.

Međutim, Guardian je u vodiču za SP opisao Hrvatsku kao "momčad veterana koja se još uvijek oslanja na jezgru igrača iz prethodnih velikih uspjeha."

Kolege iz Timesa vide Hrvatsku kao momčad koja želi kontrolirati posjed i igru kroz vezni red. Posebno ističu Modrića, Matea Kovačića i Joška Gvardiol kao ključne igrače, ali i navode da Hrvatska može biti ranjiva u tranziciji kada se bekovi visoko postave.

Većina engleskih medija naglašavaju kako je Hrvatska "možda manje eksplozivna nego na SP-u 2018. godine u Rusiji", ali da je i dalje taktički vrlo organizirana i sposobna kazniti svaku pogrešku protivnika.

Najveći interes je bio za Lukom Modrićem. Većina pitanja na hrvatskoj pressici bila su upućena njemu.

Svi su fascinirani činjenicom da Modrić i dalje predvodi reprezentaciju na najvećoj pozornici. U najavama Svjetskog prvenstva često su ga nazivali simbolom hrvatske nogometne generacije i ključnim igračem oko kojeg se vrti hrvatska igra.