Engleski prvoligaš produbio je krizu, Bilić spremno čeka poziv!

West Ham je u dubokoj krizi, a čini se da je strpljenje uprave pri kraju. Nakon sramotnog poraza od do tada neporaženih Wolvesa, uslijedio je i novi udarac protiv Nottingham Foresta (1-2), što je portugalskog trenera Nuna Espirita Santa gurnulo na sam rub otkaza. Londonskim stadionom sve se glasnije širi ime njegovog potencijalnog nasljednika, a riječ je o dobro poznatom licu i miljeniku navijača, Slavenu Biliću.

Nuno Espirito Santo preuzeo je "čekićare" krajem rujna prošle godine nakon odlaska Grahama Pottera, no umjesto očekivanog napretka, uslijedio je potpuni kolaps. U 16 utakmica pod njegovim vodstvom, momčad je ostvarila samo dvije pobjede, uz pet remija i čak devet poraza, što znači da ima postotak pobjeda manji od 15 posto. West Ham se trenutno nalazi na 18. mjestu Premier lige s mizernih 14 bodova, čak sedam bodova udaljen od sigurne zone.

Pritisak je dosegao vrhunac nakon ponižavajućeg poraza 3-0 od Wolverhamptona, momčadi koja do tada nije imala nijednu pobjedu u 19 prvenstvenih utakmica. Izvori bliski klubu tvrde da je Santo izgubio povjerenje svlačionice, a igrači su navodno zbunjeni njegovim metodama treninga i taktičkim postavkama.

Bilić spreman uskočiti kao spasitelj

U ovakvoj situaciji, uprava kluba, predvođena suvlasnikom Davidom Sullivanom, okreće se provjerenim rješenjima. Slaven Bilić iskočio je kao prvi favorit za preuzimanje klupe. Hrvatski stručnjak je bez angažmana otkako je u kolovozu 2024. napustio Al-Fateh iz Saudijske Arabije i navodno je "na čekanju" te spreman odgovoriti na poziv bivšeg kluba, piše GiveMeSports.

Zagreb: Slaven Bilić na prijateljskoj utakmici NK Lokomtiva-Al-Fateh | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zanimljivo je da je Sullivan bio sklon Bilićevom povratku i prije imenovanja Nuna, no tada su ga ostali članovi uprave uvjerili da je Portugalac bolji izbor.

Navijači West Hama s nostalgijom se sjećaju Bilićevog mandata, posebice sezone 2015/16 kada je klub odveo do sedmog mjesta i kvalifikacija za Europa ligu, postavivši klupske rekorde po broju osvojenih bodova i postignutih golova. Vjeruje se da bi Bilićeva strast i autoritet mogli ujediniti svlačionicu i probuditi momčad iz letargije.

Bilić nije jedina opcija

Iako je Bilić ozbiljan kandidat, u medijima se spominju još neka imena. Jedan od njih je bivši veznjak Michael Carrick, no njegovo imenovanje smatralo bi se velikim rizikom s obzirom na to da nema iskustva u vođenju prvoligaške momčadi u borbi za opstanak. Druga opcija je Gary O’Neil, koji je s Bournemouthom i Wolvesima uspio osigurati ostanak u ligi, ali se također smatra manje sigurnim rješenjem od Bilića.

ARHIVA - 2006. Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uprava West Hama mora djelovati brzo. Svaki daljnji krivi korak mogao bi značiti ispadanje u Championship. Povratak Slavena Bilića čini se kao najlogičniji potez u pokušaju spašavanja sezone koja je krenula u potpuno pogrešnom smjeru.