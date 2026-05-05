Engleski prvoligaš želi Belju?

Povratak u HNL pokazao se punim pogotkom za Diona Drenu Belju (24), koji je tri kola do kraja prvenstva zabio 29 prvenstvenih golova, što je drugi najbolji učinak u povijesti hrvatske lige. Dinamo je već osigurao naslov, a Beljo je sjajnim igrama privukao pozornost brojnih europskih klubova.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Pokretanje videa... 02:02 Gorica - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Konkretno, Sportske novosti pišu o interesu eminentnog engleskog prvoligaša Brightona, koji je trenutačno osmoplasirani na Otoku. Štoviše, isti izvor piše kako su Brightonovi skauti već tri puta uživo pogledali Dinamovu 'devetku' i kako su itekako zainteresirani za 24-godišnjeg napadača. Dodaje se kako Beljo ima zainteresirane klubove i u Portugalu te Nizozemskoj, navodno ga prate i Sporting te Porto i Ajax te Feyenoord.

Brighton još uvijek nije razgovarao s čelnicima Dinama, a po Belju bi mogao krenuti već ovog ljeta. Tu postoji i zanimljiva poveznica, naime, trener Brightona Fabian Hurzeler (33) dio je iste agencije u kojoj radi Beljin menadžer Srđan Lakić.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Hurzeler trenutačno raspolaže u napadu s iskusnim Dannyjem Welbeckom (35), koji je ove sezone zabio 13 golova u Premier ligi. Rezerva mu je Charalampos Kostoulas, koji je zabio dva gola u 18 nastupa.