Ivković ispalio: Jakova Puljića možemo uspoređivati s Beljom

Foto: HTV/screenshot

Proslavljeni hrvatski golman posebno je bio oduševljen napadačem Vukovara, Jakovom Puljićem, koji je bio jedini strijelac svoje momčadi u vrlo važnoj pobjedi nad Osijekom

Beljo, Livaja, Puljić, Adu-Adjei... To su ti igrači, rekao je bivši hrvatski nogometaš i trener Tomislav Ivković u HRT-ovoj emisiji Stadion. Tamo je Ivković komentirao aktualnosti iz 33. kola HNL-a. 

Proslavljeni hrvatski golman posebno je bio oduševljen napadačem Vukovara, Jakovom Puljićem, koji je bio jedini strijelac svoje momčadi u vrlo važnoj pobjedi nad Osijekom u borbi za ostanak u prvoj ligi. Puljiću je to bio 15. ligaški gol u sezoni, više ima samo najbolji strijelac Dion Drena Beljo (29).

- O Puljiću ne moramo ni govoriti.  Beljo, Livaja, Puljić, Adu-Adjei... To su ti igrači. A Puljić je jedan od onih koji najbolje napadaju prvu stativu, u odličnim je godinama (ima 32 godine, op. a.), igra jednostavno, kvalitetno i puno klubova vjerojatno sad razmišlja o njemu - rekao je u uvodu Ivković.

Na to je voditelj Marko Šapit komentirao kako je nevjerojatno što je Puljić zabio 15 golova igrajući za zadnjeplasirani Vukovar. HRT-ov voditelj iskoristio je za primjer utrku za europsku Zlatnu kopačku, gdje igrači iz najkvalitetnijih liga dobivaju više bodova za golove, kako bi naglasio koliko su Puljićevi golovi impresivni. Ivković se nadovezao...

- Njega možemo uspoređivati s Beljom! - ispalio je Ivković, koji smatra kako nije isto zabiti 15 golova za Vukovar i 29 za Dinamo...

-  Uz dužno poštovanje Vukovaru, oni nisu na kvaliteti Dinama ili Hajduka po stvaranju šansi - zaključio je Ivković.

Statistička usporedba Belje i Puljića

Foto: Sofascore za 24sata

