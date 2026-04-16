Englezi dominiraju! Evo parova polufinala Europske lige

Nakon Freiburga, plasman u polufinale Europske lige izborili su engleski premierligaši Aston Villa i Nottingham Forest, te portugalska Braga. Aston Villa je slavila sa 3-1 i 4-0 pobjedama protiv Bologne, Nottingham Forest je pobijedio Porto sa 1-0 nakon što je prvi susret u Portugalu završio 1-1, Braga je u Sevilli nakon preokreta porazila Betis sa 4-2 nakon 1-1 iz prve utakmice, dok je Freiburg s ukupnih 6-1 slavio protiv Celte Vigo.

U polufinalu će igrati engleski klubovi Villa i Forest, a zanimljivo bit će to okršaj bivših europskih prvaka. Aston Villa je bila pobjednik Kupa prvaka 1982. godine, a Forest 1979. i 1980. U drugom polufinalu igrat će Braga i Freiburg.

Nakon pobjede od 3-1 u Italiji, klub iz Birminghama je plasman u polufinale potvrdio s uvjerljivih 4-0 na Villa Parku. Villin menadžer Unai Emery je tako još jednom pokazao kako je Europska liga njegovo natjecanje. Naime, 54-godišnji Španjolac je četiri puta slavio u ovom kupu, tri puta sa Sevillom, a jednom na klupi Villarreala. Sada ima priliku osvojiti naslov i na klupi Aston Ville.

Bila je to deveta uzastopna pobjeda Aston Ville ove sezone u Europi, te ukupno 11 od 12 odigranih utakmica. Jedini poraz doživjela je na gostovanju kod Go Ahead Eaglesa u trećem kolu ligaškog dijela. Bologna se nadala kako bi mogla postati tek druga od 68 momčadi koja je izgubila prvu utakmicu nokaut faze Europske lige s najmanje dva gola razlike kod kuće i ipak prošla dalje. No, to se pokazalo nemogućim.

Već nakon prvog poluvremena domaćin je vodio sa 3-0 golovima Olliea Watkinsa (16), Emiliana Buendije (26) i Morgana Rogersa (39). U nastavku susreta među strijelce se upisao i Ezri Konsa u 89. minuti Nikola Moro je za goste igrao cijeli susret. Vila će u polufinalu igrati protiv Notingham Foresta koji je sa 1-0 porazio Porto nakon 1-1 iz prve utakmice. Već su igrali ove sezone na City Groundu, u susretu 3. kola domaćin je pobijedio sa 2-0.

Forest ima izazovnu sezonu, još uvijek se bori za opstanak u Premier ligi, ali su pronašli radost u Europskoj ligi. Možda i ključni trenutak utakmice dogodio se već u osmoj minuti. Jan Bednarek je oštrim prekršajem zaustavio Chrisa Wooda. Danny Makkelie je nakon asistencije VAR-a isključio gostujućeg stopera, dok je Wood zbog ozljede morao napustiti teren.

Samo četiri minute kasnije domaćin je poveo golom Morgana Gibbsa-Whitea. Porto je prvu veliku priliku imao u 47. minuti, slobodan udarac s ruba kaznenog prostora. Međutim, Jakub Kiwior je pogodio "zid". Još bolju priliku gosti su imali u 59. minuti no udarac Wiliamsa Gomesa je završio u okviru gola. Porto je pogodio prečku i u 83. minuti, pucao je Pablo Rosario.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti Braga i Freiburg. Portugalci su izborili plasman među četiri najbolje ekipe sa 4-2 u Sevilli protiv Betisa, nakon što je prvi susret završio 1-1.

Betis je sjajno ušao u susret, u 13. minuti je Antony pogodio sa 1-0, da bi u 26. minuti Abde Ezzalzouli povisio prednost domaćina. Pau Victor je smanjio u 38. minuti, a Portugalci su u osam minuta nastavka okrenuli rezultat golovima Vitora Carvalha (49) i Ricarda Hote s bijele točke (53). Na 4-2 je povisio Jean-Baptiste Gorby u 74. minuti.

Betis je prošle sezone stigao do finala u kojem je izgubio od Chelsea, ovoga puta je zapeo u četvrtfinalu. S druge strane Braga je izborila prvo europsko polufinale od sezone 2010/11. u ovom istom natjecanju. Te je godine Braga igrala u finalu u kojem je izgubila od Porta (0-1). Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Parovi polufinala Europske lige:

Braga - Freiburg

Nottingham Forest - Aston Villa

Prvi susreti polufinala su 30. travnja, a uzvrati su 7. svibnja. Finale je 20. svibnja na stadionu Bešiktaša u Istanbulu.