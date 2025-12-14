Obavijesti

U POBJEDI CITYJA

Englezi hvale igru Gvardiola: 'Očito je da ulazi u pravu formu'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: David Klein/REUTERS

Gvardiol je ove sezone odigrao 18 utakmica za "građane" i zabio dva gola, uz četiri asistencije. City je drugi u Premier ligi s dva boda manje od vodećeg Arsenala

Manchester City pobijedio je Crystal Palace 3-0 u gostima u 16. kolu Premier lige i nastavio lov za Arsenalom na vrhu. Joško Gvardiol odigrao je vrlo dobrih 90 minuta, a njegovu izvedbu hvale i engleski mediji. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol kao komandos 00:26
Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Manchester Evening News istaknuo je da je Gvardiol odigrao jednu od najzrelijih utakmica u dresu Cityja. Dao mu je ocjenu 8/10 uz opis:

"Bio je jedna polovica sjajnog stoperskog para koji je uspješno zaustavio Matetu i ostale, a pritom je jasno da ulazi u pravu formu". 

Premier League - Crystal Palace v Manchester City
Foto: David Klein/REUTERS

Goal je dao Gvardiolu "šesticu", ali u opisu je pohvalio izvedbu Hrvata. 

"Rani udarac u glavu nije ga spriječio da izvodi odlične startove i sprječava napade Palacea", pišu Englezi. 

BBC Sport istaknuo je da Gvardiol kontrolirao lijevu stranu obrane Cityja, a The Guardian je pohvalio taktički disciplinu i snagu hrvatskog braniča. 

TRICA CITYJA Haaland i Foden potopili Palace, Gvardiol je sačuvao čistu mrežu
Haaland i Foden potopili Palace, Gvardiol je sačuvao čistu mrežu

Gvardiol je ove sezone odigrao 18 utakmica za "građane" i zabio dva gola, uz četiri asistencije. City je drugi u Premier ligi s dva boda manje od vodećeg Arsenala. 

OSTALO

