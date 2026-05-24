DIŽU GA U NEBESA

Englezi opčinjeni Jakirom: Ovaj uspjeh prkosi svakoj logici...

Piše iz Engleske: Mato Galić,
Popularni ‘The Sun” našeg je trenera prozvao nogometnim čudotvorcem, a kako i ne bi kada su sve napredne statistike govorile da će se boriti za opstanak. Ipak "Super Sergej" je "tigrove" odveo u Premiership

Hull City vratio se u Premier ligu nakon devet godina čekanja, a Englezi još slažu dojmove o jednoj od najluđih priča sezone. Prije godinu dana "tigrovi" su jedva izbjegli pad u treću ligu, a sad slave ulazak u elitu. I to nakon sezone u kojoj su ih pratili zabrana transfera te drama oko Southamptona. U središtu svega stoji Sergej Jakirović. Trener kojeg su u Engleskoj pamtili uglavnom po Dinamovu porazu 9-2 kod Bayerna sad je u jednoj sezoni promijenio reputaciju. Misiju je ispunio. I to na Wembleyu, u utakmici koja možda nije bila ljepotica, ali je za Hull bila savršena.

Jakirović je protiv Middlesbrougha odigrao zrelo i pragmatično. Protivnik je imao loptu, kružio oko bloka, pokušavao pronaći pukotinu, ali nije uputio nijedan udarac u okvir gola. To je podatak koji je posebno zapeo za oko Guardianu. Hull je tijekom sezone primio 66 golova, više i od ispalog Oxforda, ali je u najvažnijoj utakmici godine zaključao vrata. Sky Sports otišao je još dalje i zaključio da je Hull prkosio logici. Prema očekivanim golovima, trebao je završiti kao drugi odozdo. Umjesto toga, izborio je doigravanje, izbacio Millwall i Middlesbrough te postao prvi šestoplasirani klub koji je izborio promociju još od 2010. godine. Sun ga je zbog toga nazvao "čudotvorcem".

VIDEO Pogledajte atmosferu u svlačionici Hulla: Iznenađeni Jakirović, Pandur sa zastavom

Cijelu priču dodatno je začinio "spygate". Southampton je izbačen iz doigravanja zbog špijuniranja protivnika, a Middlesbrough je uskočio u finale iako je izgubio polufinale. Vlasnik Hulla, Turčin Acun Ilicali, prijetio je tužbom ako Middlesbrough pobijedi, a Jakirović je morao u nekoliko dana promijeniti pripremu utakmice. On je sve dočekao s dozom humora. "Što možeš špijunirati?", pitao se i dodao da bi se kod nas na takvu aferu vjerojatno svi samo nasmijali.

Championship - Play Off - Final - Hull City v Middlesbrough
Foto: David Klein/REUTERS

Na kraju se Hull nije morao vući po sudovima. Igrači će za nagradu u Vegas. Na još jednu feštu koju će Hull pamtiti... 

