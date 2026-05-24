Englezi opčinjeni Jakirom: Ovaj uspjeh prkosi svakoj logici...

Hull City vratio se u Premier ligu nakon devet godina čekanja, a Englezi još slažu dojmove o jednoj od najluđih priča sezone. Prije godinu dana "tigrovi" su jedva izbjegli pad u treću ligu, a sad slave ulazak u elitu. I to nakon sezone u kojoj su ih pratili zabrana transfera te drama oko Southamptona. U središtu svega stoji Sergej Jakirović. Trener kojeg su u Engleskoj pamtili uglavnom po Dinamovu porazu 9-2 kod Bayerna sad je u jednoj sezoni promijenio reputaciju. Misiju je ispunio. I to na Wembleyu, u utakmici koja možda nije bila ljepotica, ali je za Hull bila savršena.

Jakirović je protiv Middlesbrougha odigrao zrelo i pragmatično. Protivnik je imao loptu, kružio oko bloka, pokušavao pronaći pukotinu, ali nije uputio nijedan udarac u okvir gola. To je podatak koji je posebno zapeo za oko Guardianu. Hull je tijekom sezone primio 66 golova, više i od ispalog Oxforda, ali je u najvažnijoj utakmici godine zaključao vrata. Sky Sports otišao je još dalje i zaključio da je Hull prkosio logici. Prema očekivanim golovima, trebao je završiti kao drugi odozdo. Umjesto toga, izborio je doigravanje, izbacio Millwall i Middlesbrough te postao prvi šestoplasirani klub koji je izborio promociju još od 2010. godine. Sun ga je zbog toga nazvao "čudotvorcem".

Cijelu priču dodatno je začinio "spygate". Southampton je izbačen iz doigravanja zbog špijuniranja protivnika, a Middlesbrough je uskočio u finale iako je izgubio polufinale. Vlasnik Hulla, Turčin Acun Ilicali, prijetio je tužbom ako Middlesbrough pobijedi, a Jakirović je morao u nekoliko dana promijeniti pripremu utakmice. On je sve dočekao s dozom humora. "Što možeš špijunirati?", pitao se i dodao da bi se kod nas na takvu aferu vjerojatno svi samo nasmijali.

Foto: David Klein/REUTERS

Na kraju se Hull nije morao vući po sudovima. Igrači će za nagradu u Vegas. Na još jednu feštu koju će Hull pamtiti...