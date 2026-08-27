Obavijesti

Sport

Komentari 6
KREĆE KONTRANAPAD

Englezi pišu: Uefa je službeno podigla tužbu protiv Infantina

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 7 min
Englezi pišu: Uefa je službeno podigla tužbu protiv Infantina
Foto: Benoit Tessier
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uefa je zaratila s Fifom i Infantinom zbog tajnog plana o prodaji prava na SP privatnicima. Europska nogometna organizacija podnijela je tužbu te sve dokaze za koje smatra da će biti dovoljni za dobivanje spora

Admiral

Uefa je pokrenula pravne korake protiv Fife i njezina predsjednika Giannija Infantina zbog sada već napuštenog plana prema kojemu bi privatni ulagači dobili udjele u Svjetskom prvenstvu i drugim natjecanjima pod okriljem svjetske nogometne organizacije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 Draw FIFA World Cup 2026 Draw FIFA World Cup 2026 Draw
105
Foto: Brian Snyder

Dokumenti do kojih je došao BBC Sport otkrivaju da je Uefa švicarskim pravosudnim tijelima podnijela zahtjev za pristup dokazima i dokumentaciji koji bi trebali biti korišteni u postupku protiv Fife i njezina predsjednika.

FILE PHOTO: FIFA President Gianni Infantino
Foto: Luisa Gonzalez

U zahtjevu se navodi da je Infantino 28. srpnja 2026. godine, bez konzultacija s Vijećem Fife, Uefom, ostalim konfederacijama ili bilo kojom od 211 članica svjetske nogometne organizacije, javno predstavio plan prema kojemu bi komercijalna prava na muško i žensko Svjetsko prvenstvo te Svjetsko klupsko prvenstvo bila prebačena na novu tvrtku pod nazivom Fifa Forward Enterprise (FFE).

Illustration shows silhouette of Gianni Infantino, FIFA President, UEFA logo and word "Boycott\
Foto: Dado Ruvic

Uefa tvrdi da je to bilo tek javno predstavljanje projekta koji su Infantino i manja skupina suradnika navodno osmislili i razvijali u tajnosti dulje od godinu dana. Europska nogometna organizacija u svojim je podnescima izrazila sumnju u način na koji je cijeli projekt pripreman te traži pristup relevantnim dokazima i dokumentima kako bi ih mogla koristiti u švicarskom pravnom postupku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'
FOTO: LJUBAV IZA KAMERA

Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

Bjegunac Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz
Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk i Rijeka žele izboriti jesen u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026