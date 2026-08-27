Uefa je zaratila s Fifom i Infantinom zbog tajnog plana o prodaji prava na SP privatnicima. Europska nogometna organizacija podnijela je tužbu te sve dokaze za koje smatra da će biti dovoljni za dobivanje spora
Englezi pišu: Uefa je službeno podigla tužbu protiv Infantina
Uefa je pokrenula pravne korake protiv Fife i njezina predsjednika Giannija Infantina zbog sada već napuštenog plana prema kojemu bi privatni ulagači dobili udjele u Svjetskom prvenstvu i drugim natjecanjima pod okriljem svjetske nogometne organizacije.
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Dokumenti do kojih je došao BBC Sport otkrivaju da je Uefa švicarskim pravosudnim tijelima podnijela zahtjev za pristup dokazima i dokumentaciji koji bi trebali biti korišteni u postupku protiv Fife i njezina predsjednika.
U zahtjevu se navodi da je Infantino 28. srpnja 2026. godine, bez konzultacija s Vijećem Fife, Uefom, ostalim konfederacijama ili bilo kojom od 211 članica svjetske nogometne organizacije, javno predstavio plan prema kojemu bi komercijalna prava na muško i žensko Svjetsko prvenstvo te Svjetsko klupsko prvenstvo bila prebačena na novu tvrtku pod nazivom Fifa Forward Enterprise (FFE).
Uefa tvrdi da je to bilo tek javno predstavljanje projekta koji su Infantino i manja skupina suradnika navodno osmislili i razvijali u tajnosti dulje od godinu dana. Europska nogometna organizacija u svojim je podnescima izrazila sumnju u način na koji je cijeli projekt pripreman te traži pristup relevantnim dokazima i dokumentima kako bi ih mogla koristiti u švicarskom pravnom postupku.
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