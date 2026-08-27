Englezi pišu: Uefa je službeno podigla tužbu protiv Infantina

Uefa je pokrenula pravne korake protiv Fife i njezina predsjednika Giannija Infantina zbog sada već napuštenog plana prema kojemu bi privatni ulagači dobili udjele u Svjetskom prvenstvu i drugim natjecanjima pod okriljem svjetske nogometne organizacije.

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Dokumenti do kojih je došao BBC Sport otkrivaju da je Uefa švicarskim pravosudnim tijelima podnijela zahtjev za pristup dokazima i dokumentaciji koji bi trebali biti korišteni u postupku protiv Fife i njezina predsjednika.

Foto: Luisa Gonzalez

U zahtjevu se navodi da je Infantino 28. srpnja 2026. godine, bez konzultacija s Vijećem Fife, Uefom, ostalim konfederacijama ili bilo kojom od 211 članica svjetske nogometne organizacije, javno predstavio plan prema kojemu bi komercijalna prava na muško i žensko Svjetsko prvenstvo te Svjetsko klupsko prvenstvo bila prebačena na novu tvrtku pod nazivom Fifa Forward Enterprise (FFE).

Foto: Dado Ruvic

Uefa tvrdi da je to bilo tek javno predstavljanje projekta koji su Infantino i manja skupina suradnika navodno osmislili i razvijali u tajnosti dulje od godinu dana. Europska nogometna organizacija u svojim je podnescima izrazila sumnju u način na koji je cijeli projekt pripreman te traži pristup relevantnim dokazima i dokumentima kako bi ih mogla koristiti u švicarskom pravnom postupku.