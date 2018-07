Englezi provocirali Bilića, on im spustio: Ma tko se vraća kući?!

Opet nam je u Sočiju hrvatska nogometna reprezentacija priredila pravu dramu, ali opet smo na kraju svega slavili. A opet je i Slaven Bilić oduševio gledatelje ITV-a svojim komentarom.

Hrvatska je pobjedom protiv Rusije izborila polufinale Svjetskog prvenstva u kojem će igrati protiv Engleske.

Slaven Bilić stručni je komentator SP-a u Rusiji za ITV, a ovu je utakmicu prokomentirao u društvu bivših engleskih reprezentativaca Garyja Nevillea i Leeja Dixona.

Voditelj je od Bilića zatražio da prevede na hrvatski njihov poklič 'It's coming home' - kojim aludiraju na osvajanje naslova i vraćanje trofeja u kolijevku nogometa - a Bilić se nasmijao i odgovorio:

- Što se vraća? Mislite bronca se vraća kući? A ne, ne... Nema šanse.

Thankfully @itvfootball are adding some balance to coverage via #SlavenBilić “the bronze medal is coming home” 😂😂😂. @GaryLineker @IanWright0 care to follow? pic.twitter.com/WwRDrhNetV