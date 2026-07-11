Englezi se nadaju pobjedi za polufinale i prekidu tradicije od 44 godine protiv Norveške...

Pred Engleskom je dvoboj četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Norveške, a 'tri lava' nemaju dobru tradiciju protiv Norvežana. U večerašnjoj utakmici nadat će se pobjedi koja bi ih približila plasmanu u polufinale, ali i srušila negativan niz protiv te skandinavske reprezentacije.

Naime, Englezi u četiri natjecateljska susreta imaju samo jednu pobjedu i to davne 1982. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. 'Tri lava' utrpala su četiri komada Norvežanima, a dvostruki strijelac bio je Terry McDermott, a po jedan su zabili Tony Woodcock i Paul Mariner.

Norvežani su im stali na put prema Mundijalu 1994. Dvije reprezentacije našle su se u istoj kvalifikacijskoj skupini, a Engleska je u međusobnim dvobojima osvojila tek jedan bod. Mogućnost za plasman je pala kada su remizirali 1-1, a snovi su im uništeni u lipnju 1993. kada je Norveška slavila 2-0. Norveška je na kraju osvojila skupinu, dok je Nizozemska bila bolja od Engleske u borbi za drugo mjesto.