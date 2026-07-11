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NE PAMTE IH PO DOBROM

Englezi se nadaju pobjedi za polufinale i prekidu tradicije od 44 godine protiv Norveške...

Piše Issa Kralj,
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Englezi se nadaju pobjedi za polufinale i prekidu tradicije od 44 godine protiv Norveške...
Foto: Daniel Becerril
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Engleska večeras juri polufinale protiv Norveške i želi konačno prekinuti crni niz protiv Skandinavaca

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Pred Engleskom je dvoboj četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Norveške, a 'tri lava' nemaju dobru tradiciju protiv Norvežana. U večerašnjoj utakmici nadat će se pobjedi koja bi ih približila plasmanu u polufinale, ali i srušila negativan niz protiv te skandinavske reprezentacije. 

Russian model Anastasia Kostromitina, who goes viral with striking likeness to Norway's Erling Haaland, poses in Moscow Russian model Anastasia Kostromitina, who goes viral with striking likeness to Norway's Erling Haaland, poses in Moscow Russian model Anastasia Kostromitina, who goes viral with striking likeness to Norway's Erling Haaland, poses in Moscow
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Foto: Ramil Sitdikov
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Naime, Englezi u četiri natjecateljska susreta imaju samo jednu pobjedu i to davne 1982. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. 'Tri lava' utrpala su četiri komada Norvežanima, a dvostruki strijelac bio je Terry McDermott, a po jedan su zabili Tony Woodcock i Paul Mariner. 

Norvežani su im stali na put prema Mundijalu 1994. Dvije reprezentacije našle su se u istoj kvalifikacijskoj skupini, a Engleska je u međusobnim dvobojima osvojila tek jedan bod. Mogućnost za plasman je pala kada su remizirali 1-1, a snovi su im uništeni u lipnju 1993. kada je Norveška slavila 2-0. Norveška je na kraju osvojila skupinu, dok je Nizozemska bila bolja od Engleske u borbi za drugo mjesto. 

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