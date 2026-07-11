Utakmici Engleske i Norveške prijeti odgoda ili otkazivanje?

Večerašnjem četvrtfinalnom susretu između Engleske i Norveške koji se igra u Miamiju prijeti odgoda ili čak otkazivanje zbog ekstremnih vrućina na Južnoj Floridi, prenosi britanski Daily Mail. Susret se igra u 23 sata po hrvatskom vremenu, odnosno 17 sati prema lokalnom vremenu.

Kako prenosi spomenuti izvor, predviđa se da bi se temperature do početka utakmice mogle popeti do 32 stupnja, a osjet ugode na nevjerojatnih 44 stupnjeva Celzijusa.

Miami je na društvenoj mreži X upozorio stanovnike da unose dovoljnu količinu tekućine, nose prozračnu i laganu odjeću i ograniče boravak na otvorenom koliko god je to moguće.

- Visoke temperature i vlaga mogu povećati rizik od bolesti povezanih s vrućinom. Ostanite hidrirani, nosite laganu odjeću, ograničite aktivnosti na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i provodite vrijeme u klimatiziranim prostorima kad god je to moguće - stoji u objavi.

An advisory has now been issued for Miami for high temperatures and humidity which may cause heat-related illnesses.



WGBT will sit around 29-32C.



Fifpro says a WBGT above 28C should lead to "delay or postponement of matches" until conditions are safer.https://t.co/7iXU6bYb3Q — Dale Johnson (@DaleJohnsonBBC) July 11, 2026

Oglasio se i Svjetski sindikat profesionalnih nogometaša koji preporučuje da se susret odgodi ili otkaže sve dok temperatura u zraku ne postigne 28 stupnjeva.

Ako se utakmica odgodi, ovo ne bi bio prvi put Englezima da su se našli u toj situaciji. Posljednja njihova utakmica osmine finala protiv Meksika također je bila odgođena i krenula je sat vremena kasnije od planiranog zbog jake grmljavinske oluje. Navijači koji su već bili na stadionu morali su potražiti zaklon, a predstavnicima medija bilo je zabranjeno napuštati medijski centar.