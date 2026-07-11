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ZBOG VREMENSKIH UVJETA

Utakmici Engleske i Norveške prijeti odgoda ili otkazivanje?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
Utakmici Engleske i Norveške prijeti odgoda ili otkazivanje?
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Foto: NATHAN RAY SEEBECK
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Pakleno Miamiju prijeti kaos: Engleska i Norveška možda neće ni igrati zbog vrućine od 44 stupnja!

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Večerašnjem četvrtfinalnom susretu između Engleske i Norveške koji se igra u Miamiju prijeti odgoda ili čak otkazivanje zbog ekstremnih vrućina na Južnoj Floridi, prenosi britanski Daily Mail. Susret se igra u 23 sata po hrvatskom vremenu, odnosno 17 sati prema lokalnom vremenu. 

Russian model Anastasia Kostromitina, who goes viral with striking likeness to Norway's Erling Haaland, poses in Moscow Russian model Anastasia Kostromitina, who goes viral with striking likeness to Norway's Erling Haaland, poses in Moscow Russian model Anastasia Kostromitina, who goes viral with striking likeness to Norway's Erling Haaland, poses in Moscow
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Foto: Ramil Sitdikov

Kako prenosi spomenuti izvor,  predviđa se da bi se temperature do početka utakmice mogle popeti do 32 stupnja, a osjet ugode na nevjerojatnih 44 stupnjeva Celzijusa. 

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Miami je na društvenoj mreži X upozorio stanovnike da unose dovoljnu količinu tekućine, nose prozračnu i laganu odjeću i ograniče boravak na otvorenom koliko god je to moguće. 

- Visoke temperature i vlaga mogu povećati rizik od bolesti povezanih s vrućinom. Ostanite hidrirani, nosite laganu odjeću, ograničite aktivnosti na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i provodite vrijeme u klimatiziranim prostorima kad god je to moguće - stoji u objavi. 

Oglasio se i Svjetski sindikat profesionalnih nogometaša koji preporučuje da se susret odgodi ili otkaže sve dok temperatura u zraku ne postigne 28 stupnjeva. 

Ako se utakmica odgodi, ovo ne bi bio prvi put Englezima da su se našli u toj situaciji. Posljednja njihova utakmica osmine finala protiv Meksika također je bila odgođena i krenula je sat vremena kasnije od planiranog zbog jake grmljavinske oluje. Navijači koji su već bili na stadionu morali su potražiti zaklon, a predstavnicima medija bilo je zabranjeno napuštati medijski centar.

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