Englezi se raspisali o Baturini: 'Bilo je pitanje vremena kada će eksplodirati, žele ga velikani'

Martin Baturina iza sebe ima sezonu u kojoj je napravio veliki iskorak i nametnuo se kao jedno od najugodnijih iznenađenja Serie A. Njegove sve zrelije izvedbe privukle su pažnju talijanske javnosti, ali i uglednih medija poput Goal.com, koji ga ističu kao pravo otkriće prvenstva.

U momčadi Coma, pod vodstvom Cesca Fàbregasa, hrvatski veznjak postupno je gradio status. Trener ga u početku nije odmah gurnuo u prvi plan, nego ga je planski uvodio i držao podalje od pritiska, svjestan njegovih mogućnosti.

"U početku su se mnogi pitali: tko je Baturina, zašto ne igra? Fabregas ga je držao po strani, daleko od reflektora, čekajući pravi trenutak. Znao je kakav potencijal ima i bilo je samo pitanje vremena", navodi Goal.

S vremenom je Baturina preuzeo sve važniju ulogu i danas predstavlja jednog od ključnih igrača u borbi Coma za povijesni plasman u Ligu prvaka. Svojim igrama potvrdio je kvalitetu koju je ranije pokazivao u Dinamu, a sada je njegovo ime sve cjenjenije i na talijanskoj sceni.

U završnici sezone dodatno je iskočio u prvi plan i preuzeo odgovornost u momčadi u kojoj je ranije glavnu riječ imao Nico Paz. Osim na prirodnoj ofenzivnoj poziciji, pokazao je taktičku prilagodljivost jer ga je Fàbregas koristio i dublje u veznom redu, pa čak i kao lažnu devetku, navodi engleski portal.

Za njegove usluge već postoji ozbiljan interes. Leeds je tijekom zime poslao ponudu koja je s bonusima dosezala gotovo 30 milijuna eura, no Como ju je odbio jer nije želio ostati bez važnog igrača usred sezone. Klub vjeruje da bi njegova vrijednost mogla dodatno rasti do ljeta. Situaciju pomno prate i drugi velikani poput Intera, dok su ranije interes pokazivali Torino i Fiorentina. U utrci su i Manchester United te Arsenal, koji ga je pokušao dovesti još prošlog ljeta prije nego što se odlučio za Como.

Baturina ima ugovor do ljeta 2030. godine, a prema procjenama Transfermarkt vrijedi oko 24 milijuna eura. Ove sezone zabio je sedam golova i dodao četiri asistencije u 26 nastupa.