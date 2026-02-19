Englezi su šokirani prizorom u Mostaru: 'Stavit će nas u kavez'

Uoči utakmice Konferencijske lige između Hrvatskog športskog kluba Zrinjski i engleskog Crystal Palacea, jedna objava na društvenim mrežama izazvala je hrpu reakcija. Fotografija gostujućeg sektora na stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru postala je viralna zbog neobičnog, strogo osiguranog izgleda koji je mnoge podsjetio na kavez.

Profil The Away Fans, popularna zajednica posvećena kulturi putujućih nogometnih navijača, objavio je noćnu fotografiju praznog sektora namijenjenog navijačima Crystal Palacea. Prizor je mnoge ostavio bez teksta: bijele plastične sjedalice u potpunosti su okružene visokom zelenom mrežastom ogradom, koja se proteže i iznad glava, tvoreći ono što su mnogi odmah opisali kao "kavez". Uz fotografiju je stajao i komentar: "Gostujući sektor Crystal Palacea za sutrašnju utakmicu Konferencijske lige u Bosni i Hercegovini protiv HŠK Zrinjskog. Doslovno su u kavezu…".

Objava je brzo prikupila više od 70.000 pregleda i pokrenula živu raspravu među nogometnim fanovima diljem svijeta. Dok su se neki čudili rigoroznim sigurnosnim mjerama, mnogi iskusniji navijači reagirali su s dozom humora i nostalgije, ističući da je ovo prizor "pravog" europskog gostovanja. Jedan od najpopularnijih komentara sažeo je taj osjećaj, navodeći kako bi radije bio u takvom "kavezu" nego na modernim, renoviranim stadionima poput Camp Noua ili Bernabéua, gdje se suočava s navijačima koji ga "polijevaju pivom".

Drugi su se pak prisjetili sličnih prizora diljem Europe. Jedan navijač Crystal Palacea usporedio je mostarski sektor s onim u Strasbourgu, dok je drugi korisnik dobacio da je to "ništa" u usporedbi s gostujućim kavezom na stadionu Rijeke. Bilo je i šaljivih opaski, poput pitanja je li možda riječ o "korporativnoj loži", dok su se javili i navijači iz Češke i Bosne i Hercegovine, uspoređujući prizor s lokalnim stadionima.

Iako na prvi pogled može djelovati šokantno, posebno navijačima naviknutim na komfor i otvorenost engleskih stadiona, ovakvi sektori nisu rijetkost u nekim dijelovima Europe. Visoke ograde i "kavezi" često su nužna sigurnosna mjera, naslijeđe burne povijesti navijačkih sukoba na Balkanu i u istočnoj Europi. Umjesto bijesa, objava je među pravim zaljubljenicima u nogomet potaknula raspravu o autentičnim gostovanjima, onima koja su daleko od sterilnog i korporativnog iskustva modernog nogometa.