Nakon uvodnih mjesec dana proljetnog dijela sezone dojam je da je cijeli klub prodisao punim plućima i nastavlja nezadrživo rasti uz snažnu podršku vojske svojih vjernih navijača, a u takvom ozračju dočekuje dva vrlo važna ogleda, najprije Rijeku, a potom u polufinalu kupa i Goricu. Idilu kvari jedino ograničeni broj gledatelja na tribinama i ozljeda koja će onemogućiti Filipa Krovinovića da zaigra.

Teško da bi Hajduk mogao poželjeti povoljniji trenutak u kome će dočekati Rijeku. Momčad je u nizu od četiri uzastopne pobjede, pod Dambrauskasom još uvijek ne znaju za poraz, a pobjedom u jadranskom derbiju bi se bodovno poravnali s vodećim Dinamom, koji dan kasnije gostuje u Osijeku.

Jučer je pređena brojka od 50.000 članova a podrška koju Livaja i društvo imaju na stadionima diljem Hrvatske prelazi i za Hajduk uobičajene okvire. Na većini stadiona uživaju domaćinsku atmosferu, a imali bi je vjerojatno i na svima da nema pandemijskog ograničenja od 40 posto kapaciteta. Koliki je interes za utakmice najbolje valjda svjedoči podatak da ulaznice za jadranski derbi uopće nisu bile u slobodnoj prodaji jer su svih 13.500 unaprijed otkupili pretplatnici i članovi kluba.

- Uoči starta proljetnog dijela sezone imali smo mini cilj pobijediti u prva četiri ogleda, i to smo ostvarili. Sada nas čekaju teži suparnici, idemo utakmicu po utakmicu dalje - kazao je nakon Hrvatskog dragovoljca još uvijek neporaženi trener Hajduka Dambrauskas, koji unatoč visokoj pobjedi nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi.

- Nisam ni ja bio zadovoljan kako je to izgledalo protiv Hrvatskog dragovoljca, ali važno je osvajati bodove i kad nisi pravi - kaže Tomislav Erceg (50), koji je igrao i za Hajduk i za Rijeku, i jako dobro poznaje odnose snaga:

- Hajduk je na Poljudu uvijek favorit, pa tako i protiv Rijeke, i ja sam uvjeren da će pobijediti. Sada nam svima izgleda kako Hajduk mora dobiti svaku sljedeću utakmicu, i to do kraja prvenstva, ali to je nemoguće. Bez obzira kako završila, po meni ova utakmica neće ništa riješiti, još je puno do kraja sezone i bit će kikseva i međusobnih ogleda u kojima će se gubiti bodovi.

U zadnjih pet jadranskih derbija Hajduk je slavio u četiri, a jedinu pobjedu Rijeka je izborila u prvom dijelu sezone na Poljudu.