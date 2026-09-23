Eriksen napustio Wolfsburg! Od lipnja nije igrao nakon dramatičnog rušenja na terenu

Christian Eriksen (34) više nije igrač Wolfsburga. Danski veznjak i njemački klub sporazumno su raskinuli ugovor koji je vrijedio do 30. lipnja 2027. godine, a zasad nije poznato hoće li rekorder po broju nastupa za dansku reprezentaciju nastaviti igračku karijeru. Eriksen nije odigrao utakmicu od 7. lipnja, kada se tijekom prijateljskog susreta Danske i Ukrajine srušio na travnjak. Nakon liječničke pomoći završio je u bolnici, iz koje je ubrzo pušten, a poslije je poručio da se osjeća dobro.

- Želim da svi znaju da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom obitelji. Kao što možete zamisliti, šok koji sam primio od svog ICD-a snažno je utjecao na mene i moju obitelj, no želim svima poručiti da je ovo bila drugačija situacija od one iz 2021. godine - poručio je Eriksen.

Od tog trenutka nije se vraćao na teren, a raskid ugovora s Wolfsburgom dodatno je otvorio pitanje njegova nastavka karijere. Sportski direktor njemačkog kluba Dieter Hecking objasnio je da je Wolfsburg odluku o budućnosti u potpunosti prepustio danskom reprezentativcu.

- Za nas je bilo jasno da odluka o njegovoj budućnosti leži na Christianu. Htjeli smo mu dati taj prostor u ovoj posebnoj situaciji i sada smo udovoljili njegovoj želji za raskidom ugovora - rekao je Hecking.

Eriksen je potvrdio da mu je u ovom trenutku najvažnije biti uz obitelj u Danskoj.

- U ovom trenutku važno mi je biti blizu svoje obitelji u Danskoj. Drago mi je što smo zajedno uspjeli pronaći rješenje. Moje vrijeme u Wolfsburgu bilo je obilježeno mnogim usponima i padovima.

Foto: Ritzau Scanpix Denmark

Danski veznjak zahvalio je klubu, suigračima i navijačima na podršci tijekom boravka u Njemačkoj.

- Bilo mi je veliko zadovoljstvo igrati za vas i tog ću se razdoblja uvijek rado sjećati - dodao je Eriksen.

U Wolfsburg je stigao prije godinu dana kao slobodan igrač, nakon bogate karijere tijekom koje je skupio više od 300 nastupa u Premier ligi te oko stotinu utakmica u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Za Wolfsburg je odigrao ukupno 34 utakmice u Bundesligi, njemačkom Kupu i kvalifikacijama za ostanak. Zabio je tri gola i upisao deset asistencija, ali klub na kraju nije uspio sačuvati bundesligaški status.

Eriksen je već jednom prošao kroz dramatičnu zdravstvenu situaciju. Tijekom Europskog prvenstva 2021. srušio se na travnjak u utakmici Danske i Finske, nakon čega su ga liječnici reanimirali i poslije mu ugradili ICD uređaj. Nakon oporavka uspješno se vratio profesionalnom nogometu i ponovno zaigrao na najvišoj razini.