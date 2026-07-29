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Lovro Majer potpisao za AEK

Piše Domagoj Vugrinović,
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Lovro Majer potpisao za AEK
Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA
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Odlazak iz Wolfsburga uslijedio je nakon ispadanja njemačkog kluba iz Bundeslige. Hrvatski veznjak tražio je novu sredinu u kojoj će ponovno dobiti veću minutažu

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Lovro Majer novi je igrač AEK-a iz Atene. Hrvatski reprezentativac u srijedu je u trening-kampu grčkog prvaka potpisao višegodišnji ugovor i tako dovršio transfer iz Wolfsburga. Preostala je još samo službena objava atenskog kluba. AEK će Wolfsburgu platiti oko šest milijuna eura odštete, a njemački klub mogao bi dodatno zaraditi kroz bonuse povezane s Majerovim nastupima i rezultatima njegove nove momčadi.

Majer je u Ateni dogovorio i vrlo dobre osobne uvjete. Zarađivat će oko dva milijuna eura neto po sezoni, a duljina ugovora pokazuje da ga AEK vidi kao jednog od glavnih nositelja momčadi. Grčki prvak namijenio mu je važnu ulogu u veznom redu. Majer bi trebao organizirati igru i preuzeti odgovornost u kreativnom dijelu momčadi, što bi mu trebalo omogućiti kontinuitet nastupa i povratak u formu.

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Odlazak iz Wolfsburga uslijedio je nakon ispadanja njemačkog kluba iz Bundeslige. Hrvatski veznjak tražio je novu sredinu u kojoj će ponovno dobiti veću minutažu i važniji status, a AEK mu je ponudio upravo takvu ulogu. Majer je u Wolfsburg stigao iz Rennesa, dok je ranije nastupao za Dinamo i Lokomotivu.

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