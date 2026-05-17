Erslan otkrio tajnu nakon velike pobjede: 'Nitko to nije ni znao'

Ivan Erslan (34) svladao je Engleza Georgea Tuca Tokkosa (35) jednoglasnom sudačkom odlukom i upisao prvu pobjedu u UFC-u. No u pobjedničkom govoru nije govorio samo o borbi.

- Ovo je bila posebna borba za mene. Nitko ne zna, ali moja supruga je trudna, čekamo treće dijete. Marija, volim te - rekao je emotivni Erslan.

Potom je prokomentirao i samu borbu.

- Tražio je hrvanje, ali prilagodio sam se jer sam znao da ću biti bolji iz gornjih pozicija - otkrio je.

Na kraju je poslao jasnu poruku i samoj organizaciji.

- Ovo je posljednja borba po mom trenutačnom ugovoru. Cijela priča još uvijek može biti bajka. Mick Maynard (glavni organizator borbi u UFC-u), nemoj biti zla vještica i daj mi novi ugovor - izjavio je.



Erslan je ovom pobjedom osnažio svoju poziciju za produženje ugovora s najjačom svjetskom MMA organizacijom. Hoće li ga dobiti, ostaje za vidjeti.