BAJKA U LAS VEGASU

Erslan otkrio tajnu nakon velike pobjede: 'Nitko to nije ni znao'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/screenshot

Ivan Erslan pobijedio je Tokkosa i odmah nakon borbe otkrio da čeka treće dijete. Njegov pobjednički govor pretvorio se u emotivni trenutak

Ivan Erslan (34) svladao je Engleza Georgea Tuca Tokkosa (35) jednoglasnom sudačkom odlukom i upisao prvu pobjedu u UFC-u. No u pobjedničkom govoru nije govorio samo o borbi.

- Ovo je bila posebna borba za mene. Nitko ne zna, ali moja supruga je trudna, čekamo treće dijete. Marija, volim te - rekao je emotivni Erslan.

Ivan Erslan ostvario životni san! Nakon tri runde srušio Engleza

Potom je prokomentirao i samu borbu.

 - Tražio je hrvanje, ali prilagodio sam se jer sam znao da ću biti bolji iz gornjih pozicija - otkrio je.

Na kraju je poslao jasnu poruku i samoj organizaciji.

- Ovo je posljednja borba po mom trenutačnom ugovoru. Cijela priča još uvijek može biti bajka. Mick Maynard (glavni organizator borbi u UFC-u), nemoj biti zla vještica i daj mi novi ugovor - izjavio je.

FOTO Lijepa kao princeza, a opasna kao zvijer: Nađa golim šakama ruši protivnice u ringu

Erslan je ovom pobjedom osnažio svoju poziciju za produženje ugovora s najjačom svjetskom MMA organizacijom. Hoće li ga dobiti, ostaje za vidjeti.

