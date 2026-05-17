OBROVČANIN OSVOJIO VEGAS

Ivan Erslan ostvario životni san! Nakon tri runde srušio Engleza

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Ivan Erslan pobijedio je Georgea Tuca Tokkosa jednoglasnom sudačkom odlukom u Las Vegasu. Bila je to njegova prva pobjeda u UFC-u i ostvarenje sna na kojem je godinama radio

Ivan Erslan (34) je prije borbe rekao da ga George Tuco Tokkos (35) mora nokautirati ili ubiti da bi ga zaustavio. Na kraju se pokazalo da je bio u pravu. Tokkos je krenuo agresivno, ali već nakon 45 sekundi Erslan ga je pogodio razornim aperkatom koji ga je jako uzdrmao.

Engleski borac se nekako pribrao, ali Erslan nije popuštao. Snažnim krošeom ga je uzdrmao još jednom, a Tokkos je opet pokazao nevjerojatnu čvrstoću i preživio.

Završnica prve runde donijela je pravu dramu. Tokkos je nekoliko snažnih udarcima uzdrmao Erslana, koji je prihvatio otvorenu razmjenu. Bombe su letjele s obje strane i nevjerojatno je da su obojica na nogama dočekali kraj runde.

U drugoj rundi Erslan je preuzeo kontrolu. Obranio je rušenje, prizemljio Tuca i dominirao na tlu. Udarao ga je po glavi i rebrima sve do gonga. Treća runda bila je ista priča. Erslan je obranio nova rušenja, uzeo leđa Tokkosu i nastavio nanositi štetu. Iscrpljeni Tokkos samo je preživljavao do kraja meča.

Ovo je Erslanova 15. pobjeda u profesionalnoj karijeri i daleko najveća. Dokazao je da može pobjeđivati na najvišoj svjetskoj MMA razini, a sada ostaje pitanje hoće li UFC produžiti ugovor s najboljim hrvatskim poluteškašem.

