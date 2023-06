Erste Plava liga posjetila Zagreb i održala kvalifikacije: 'Ovo je savršeno natjecanje za klince'

Pred punim tribinama stadiona na Sveticama održane su nove kvalifikacije u sklopu 11. sezone Erste Plave lige. Učenici i učenice iz Zagreba i okolice natjecali su se u utrkama na 60, 300 i 600 metara, skoku u dalj te bacanju kugle i Vortexa.

Po dvoje najboljih natjecatelja iz svake discipline izborilo je mjesto na finalu natjecanja koje će se 9. rujna održati u Zagrebu, i to u sklopu Memorijala Borisa Hanžekovića.

Foto: Sinisa Sunara

Brojni hrvatski atletičari i treneri iskoristili su priliku kako bi podržali svoju djecu koja su nastupala u kvalifikacijama. Među njima je i hrvatski rekorder na 110 metara s preponama, Jurica Grabušić.





- Ovo je savršeno natjecanje za klince. Ovo je natjecanje odlično i za razvoj atletike i za razvoj djece po gradovima i regijama. Najbolji će nastupiti na finalu uoči Hanžekovićevog memorijala, što je nekima koji već ozbiljnije treniraju atletiku i nekakav san. Znam kako je meni bilo kada sam tamo prvi put nastupio. Što se tiče nastupa mojeg sina Lukasa ovdje, jako sam ponosan na njega jer se tek nedavno nakon šest godina nogometa počeo baviti atletikom. Uvijek će imati moju podršku, ali samo o njemu ovisi koliko će se ozbiljno tome posvetiti. Nisam od onih roditelja koji će forsirati djecu da pod svaku cijenu postanu vrhunski sportaši - rekao je Grabušić.

Lukas Grabušić pobijedio je u skoku u dalj i trčanju na 60 metara među učenicima četvrtih razreda.

- Jako mi se sviđa u atletici, sigurno ću ostati u ovom sportu i njime se ozbiljno baviti - rekao je i dao si ocjenu šest za nastup.

Foto: Sinisa Sunara

Na Sveticama je bio i poznati atletski trener Igor Čordaš. On je u atletiku uveo Sandru Perković, a trenirao je i Andreu Ivančević te Nikolinu Horvat.





- Ovdje sam došao zato što je ovo natjecanje za djecu tradicionalno i održava se već niz godina. Godinama dolazim ovdje s djecom iz škole u kojoj radim, a riječ je o OŠ A. B. Šimić iz Dubrave, i svake godine od početka Erste Plave lige nastupamo na njoj. Imamo lijepe uspomene s ovog natjecanja, mislim da je ovo jedno od najljepših i najboljih natjecanja za djecu u Hrvatskoj i da tu tradiciju treba čuvati. Zato sam i ove godine došao s djecom iz moje škole, među njima je i moja kći Zita, pa mi je to tim slađe i draže. U školi na izvannastavnoj aktivnosti atletike imam 25 djece, a ovdje ih je trenutno 15. Mislim da je ovo natjecanje čak i bitnije za onu djecu koja do sada nisu imala nikakav kontakt sa sportom jer kroz ovakvo natjecanje mogu zavoljeti sport i uključiti se u neku aktivnost. Naravno, mi bismo željeli da to bude atletika čiju draž djeca mogu osjetiti kroz ovo natjecanje - kaže Čordaš.

Foto: Sinisa Sunara

Tu je bio i Slavko Petrović, hrvatski rekorder na 10.000 metara. Petrović je inače i trener europske doprvakinje u maratonu, Matee Parlov Koštro.





- Ovo je stvarno vrhunski događaj i mislim da bi trebalo raditi na tome da se još više na školskim natjecanjima okupljaju djeca koja nisu direktno vezana uz atletiku, da se animiraju preko škola, profesora i učitelja i da dobijemo veću bazu. Osim toga, trebalo bi poraditi na tome da se ovi rezultati s Erste Plave lige priznaju i za službenu tablicu Hrvatskog atletskog saveza, kako je to slučaj sa sličnim natjecanjima u Sloveniji. Svake godine pratim Erste Plavu ligu i ima tu uvijek jako puno talentirane djece. Primjerice, Sven Franjković je sada hrvatski reprezentativac, a ovdje je svojedobno pobjeđivao u bacanju vortexa i u utrkama na 300 i 600 metara. Što se tiče nastupa moje kćeri ovdje – ja joj nisam trener i ne petljam se u to. Mia je sama izabrala bacati vortex, gdje je i pobijedila, a njezina trenerica u klubu joj je još dodala i utrku na 300 metara - kaže Petrović.

Odgovornost organizacije natjecanja u Zagrebu preuzeo je AK Dinamo - Zrinjevac. Kvalifikacije Erste Plave lige 2023 završavaju 14. lipnja natjecanjem u Kninu.