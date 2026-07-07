ESPN i BBC razapeli igrače SAD-a: 'Katastrofalne predstave...'

Belgija je u osmini finala Mundijala u Seattleu savladala SAD 4-1, a Charles De Ketelaere bio je junak s dva gola i asistencijom.

Utakmicu je zasjenio skandal oko nastupa Folarinа Baloguna, kojemu je Fifa, navodno pod pritiskom Donalda Trumpa, ukinula suspenziju zbog crvenog kartona iz utakmice s Bosnom i Hercegovinom. Ni to nije pomoglo domaćinima koji su poraženi bez prave borbe, a Belgija u četvrtfinalu čeka Španjolsku.

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ESPN je članak s ocjenama igrača SAD-a naslovio 'Katastrofalne predstave Pulišića i suigrača', a najlošije je prošao vratar Matt Freese s ocjenom dva.

Freese je loše reagirao kod prvih dvaju golova De Ketelaerea, a potom je katastrofalnom pogreškom pri ispucavanju lopte omogućio Vanakenu da zabije treći gol. Dvojku je dobio i Christian Pulišić, koji je izgubio 11 lopti u prvom poluvremenu, a onda morao izaći zbog ozljede.

Christian Pulisic lost possession 11 times in just 45 minutes.



The MOST of any player on the field 😳 pic.twitter.com/sGN45imUMn — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2026

Novinar BBC-ja Gary Rose, koji je utakmicu pratio s tribina u Seattleu, opisao je ozračje kao euforično prije početka, a razočaravajuće na kraju.

- Navijači s kojima sam razgovarao bili su potpuno uvjereni u šanse svoje momčadi. Jedan je sugerirao da će biti 14:0, a drugi da će SAD osvojiti Svjetsko prvenstvo. No, za njih je uslijedilo ispadanje bez prave borbe - napisao je Rose.

Četvrti put na posljednjih pet Svjetskih prvenstava SAD je ispao u osmini finala, a izbornik Mauricio Pochettino nije se skrivao iza izgovora.

- Nikad nismo bili u utakmici. Nismo pokazali igru kakvu ova momčad može pružiti. Glavni krivac sam ja - poručio je Argentinac.