Obavijesti

Sport

Komentari 0
MEDIJI BEZ MILOSTI

ESPN i BBC razapeli igrače SAD-a: 'Katastrofalne predstave...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
ESPN i BBC razapeli igrače SAD-a: 'Katastrofalne predstave...'
Foto: Lee Smith/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Belgija je uvjerljivo pobijedila SAD 4-1 u osmini finala Mundijala, a mediji su oštro kritizirali nastupe američkih igrača

Admiral

Belgija je u osmini finala Mundijala u Seattleu savladala SAD 4-1, a Charles De Ketelaere bio je junak s dva gola i asistencijom.

Utakmicu je zasjenio skandal oko nastupa Folarinа Baloguna, kojemu je Fifa, navodno pod pritiskom Donalda Trumpa, ukinula suspenziju zbog crvenog kartona iz utakmice s Bosnom i Hercegovinom. Ni to nije pomoglo domaćinima koji su poraženi bez prave borbe, a Belgija u četvrtfinalu čeka Španjolsku.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
23
Foto: Kai Pfaffenbach

ESPN je članak s ocjenama igrača SAD-a naslovio 'Katastrofalne predstave Pulišića i suigrača', a najlošije je prošao vratar Matt Freese s ocjenom dva.

NIŠTA OD SENZACIJE SAD - Belgija 1-4: Balogun nije pomogao, 'Crveni vragovi' razbili domaćina za četvrtfinale
SAD - Belgija 1-4: Balogun nije pomogao, 'Crveni vragovi' razbili domaćina za četvrtfinale

Freese je loše reagirao kod prvih dvaju golova De Ketelaerea, a potom je katastrofalnom pogreškom pri ispucavanju lopte omogućio Vanakenu da zabije treći gol. Dvojku je dobio i Christian Pulišić, koji je izgubio 11 lopti u prvom poluvremenu, a onda morao izaći zbog ozljede.

Novinar BBC-ja Gary Rose, koji je utakmicu pratio s tribina u Seattleu, opisao je ozračje kao euforično prije početka, a razočaravajuće na kraju.

- Navijači s kojima sam razgovarao bili su potpuno uvjereni u šanse svoje momčadi. Jedan je sugerirao da će biti 14:0, a drugi da će SAD osvojiti Svjetsko prvenstvo. No, za njih je uslijedilo ispadanje bez prave borbe - napisao je Rose.

27. DAN MUNDIJALA SP UŽIVO Belgija bez problema eliminirala SAD, Messi lovi četvrtfinale protiv Salaha
SP UŽIVO Belgija bez problema eliminirala SAD, Messi lovi četvrtfinale protiv Salaha

Četvrti put na posljednjih pet Svjetskih prvenstava SAD je ispao u osmini finala, a izbornik Mauricio Pochettino nije se skrivao iza izgovora.

- Nikad nismo bili u utakmici. Nismo pokazali igru kakvu ova momčad može pružiti. Glavni krivac sam ja - poručio je Argentinac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Dinamov as iz obrane otići će u talijanski klub
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamov as iz obrane otići će u talijanski klub

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Vatrena Bugarka ne želi ispustiti ni centa. Schweini i Ana u dvostrukoj borbi za mlijune
RASPAD SPORTSKOG PARA

FOTO Vatrena Bugarka ne želi ispustiti ni centa. Schweini i Ana u dvostrukoj borbi za mlijune

Bastiana Schweinsteigera lani su uhvatili u razmjenjivanju nježnosti s novom partnericom Silvom Kapitanovom tijekom odmora u Grčkoj. Brakorazvodni postupak još traje, i to u Njemačkoj i Španjolskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026