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IMAJU VISOKO MIŠLJENJE

ESPN: U životu su neizbježne tri stvari - smrt, porezi i veliki rezultat 'vatrenih' na Mundijalu

Piše Domagoj Vugrinović,
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ESPN: U životu su neizbježne tri stvari - smrt, porezi i veliki rezultat 'vatrenih' na Mundijalu
KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Američki medij pritom naglašava kontinuitet hrvatske reprezentacije na najvećoj svjetskoj pozornici. Hrvatska je 1998. osvojila broncu, 2018. srebro, a 2022. ponovno broncu

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Američki ESPN ponovno je svrstao Hrvatsku među reprezentacije koje bi na Svjetskom prvenstvu mogle otići dalje nego što mnogi očekuju. Dva dana prije početka turnira u Kanadi, SAD-u i Meksiku objavio je popis 15 favorita za naslov, a "vatrene" je stavio na 14. mjesto.

ESPN je prikupio mišljenja 20 novinara. Prema njihovoj procjeni, prvi favorit za naslov je Španjolska, druga je Francuska, treća Argentina, a ispred Hrvatske nalaze se još Engleska, Brazil, Portugal, Njemačka, Nizozemska, Maroko, Norveška, Belgija, Kolumbija i Senegal. Iza Hrvatske je Japan. Iako Hrvatska nije u najužem krugu kandidata za naslov, ESPN joj ponovno daje status reprezentacije koju nitko ne smije otpisati. Amerikanci su "vatrene" opisali slikovitom rečenicom.

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"Kao što izreka kaže, u životu su neizbježne tri stvari: smrt, plaćanje poreza i lukava skupina hrvatskih veterana koja ostvaruje velik rezultat na turniru", piše ESPN.

Američki medij pritom naglašava kontinuitet hrvatske reprezentacije na najvećoj svjetskoj pozornici. Hrvatska je 1998. osvojila broncu, 2018. srebro, a 2022. ponovno broncu. Upravo zbog tih rezultata Dalićeva momčad i dalje ima reputaciju protivnika kojega favoriti žele izbjeći u neugodnom trenutku turnira.

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Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

ESPN ističe kako se velik dio hrvatske momčadi bori rame uz rame više od desetljeća. Luka Modrić, Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Mateo Kovačić bili su ključni igrači u dvama uzastopnim plasmanima u polufinale Svjetskog prvenstva, a Zlatko Dalić, koji je reprezentaciju preuzeo 2017. godine, ostao je jedan od njezinih glavnih oslonaca.

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"Dalić će se morati nadati da će iskustvo donijeti razliku u nezgodnoj skupini, a mladi igrači poput svestranih braniča i veznjaka Joška Gvardiola i Josipa Stanišića mogu odraditi posao za starije. Obratite pozornost na mladog stopera Tottenhama Luku Vuškovića, koji je impresionirao na posudbi u Hamburgu, i veznjaka Martina Baturinu, koji se probio u Comu. Oni će donijeti mladost i nepredvidljivost", navodi ESPN.

Favoriti za osvajanje Svjetskog prvenstva, prema ESPN-u:

  1. Španjolska
  2. Francuska
  3. Argentina
  4. Engleska
  5. Brazil
  6. Portugal
  7. Njemačka
  8. Nizozemska
  9. Maroko
  10. Norveška
  11. Belgija
  12. Kolumbija
  13. Senegal
  14. Hrvatska
  15. Japan

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