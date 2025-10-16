Obavijesti

DVOSTRUKI PROGRAM

Europa se vraća u Zagreb. Evo gdje gledati rukometaše u Ligi prvaka i Cibonu u Europe Cupu

Piše Jakov Drobnjak,
Europa se vraća u Zagreb. Evo gdje gledati rukometaše u Ligi prvaka i Cibonu u Europe Cupu
Foto: Goran Stanzl, Josip Mikacic/PIXSELL

Rukometaši Zagreba će u Areni dočekati danski GOG i tražiti prvu pobjedu u Ligi prvaka te spas europske sezone, dok će Cibona odigrati prvu utakmicu u Europe Cupu protiv kosovskog Baškimija

Pred rukometašima Zagreba i košarkašima Cibone europske su utakmice na domaćem terenu. Zagrebaši će u Areni dočekati danski GOG u Ligi prvaka, dok će "vukovi" u Draženovu domu igrati protiv kosovskog Baškimija u sklopu Fiba Europe Cupa. Rukometašima je potrebna pobjeda da okrenu start u europsku sezonu, dok Cibona traži prvu pobjedu u novom europskom natjecanju. Zagreb i GOG možete gledati od 18.45 na kanalu Arenasport 1, dok je Cibona od 18.30 na MAXSportu 1.

GOG U ARENI Zagreb već sad mora spašavati sezonu: 'Ako zabijemo Dancima 30 golova, pobijedit ćemo ih'
Zagreb već sad mora spašavati sezonu: 'Ako zabijemo Dancima 30 golova, pobijedit ćemo ih'
Q&A O POTEZU "VUKOVA" Cibona okrenula leđa ABA ligi: Ključna pitanja i odgovori o kraju jedne ere slavnog kluba
Cibona okrenula leđa ABA ligi: Ključna pitanja i odgovori o kraju jedne ere slavnog kluba

Zagreb u Ligi prvaka i dalje nema nijednu pobjedu, a posebno se žali za kiksom u prvom kolu protiv makedonskog Pelistera. Momčad Andrije Nikolića dobro je igrala na gostovanju kod PSG-a, ali je uspjela prosuti četiri gola razlike u drugom dijelu te izgubiti. GOG je protivnik kojeg se može dobiti, pogotovo kod kuće, te se tako Zagreb mora i postaviti.

-  Postavlja se da je ovo utakmica sezone, ali ja ću biti iskren, meni je svaka bila takva, mislim da je to jasno. Pod navodnicima, GOG nije tako jaka momčad i trebali bismo bodove sačuvati kod kuće. Sigurno da se nakon ovakvog poraza u Parizu dogodi i emotivno i fizičko pražnjenje, znaš da si trebao uzeti te bodove, ali onda opet vidiš da si igrao dobro, da možeš i to te onda dodatno motivira za dalje - rekao je trener Andrija Nikolić.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barcelona
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barcelona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Cibona je napustila ABA 2 ligu i okrenula se novim europskim izazovima. Osigurali su Europski kup te će svoj put u tom natjecanju započeti kod kuće protiv momčadi s Kosova. U hrvatskom prvenstvu "vukovi" su upisali dvije pobjede i jedan poraz.

- Naši igrači su spremni i vrlo motivirani. Pobjeda nad Šibenkom nam je dala krila i dodatno samopouzdanje, osobito u obrani. Ulazimo u ovu utakmicu s vjerom u naš napredak i željom da otvorimo novo europsko poglavlje na pravi način - rekao je trener Cibone Ivan Rudež.

OSTALO

