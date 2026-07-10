Eurovilla i Hrvatski gimnastički savez pokrenuli suradnju. Buduće prvake čekaju stipendije

Eurovilla, vodeća hrvatska agencija za posredovanje u prometu nekretnina, i Hrvatski gimnastički savez predstavili su dugoročno partnerstvo usmjereno na razvoj hrvatske gimnastike i ulaganje u buduće generacije sportaša.

U sklopu partnerstva predstavljen je i program stipendija „Ključ uspjeha“, kojim će se pružiti dodatna financijska podrška mladim hrvatskim gimnastičkim talentima te stvoriti još bolji uvjeti za njihov sportski i osobni razvoj, piše Večernji list.

Partnerstvo su predstavili dr. sc. Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, i Sergio Serdarušić, vlasnik i direktor Euroville, uz podršku hrvatskih reprezentativaca Tina Srbića, Tine Zelčić i Grese Ramadani.

Zagreb: Potpisivanje ugovora o sponzorstvu sa Hrvatskim Gimnastičarskim savezom i Euroville | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Prije svega želim iskreno zahvaliti Eurovilli što je prepoznala vrijednosti hrvatske gimnastike i odlučila postati naš partner. Već nakon prvih razgovora bilo je jasno da dijelimo istu viziju i vrlo brzo smo pronašli zajedničku dodirnu točku – ulaganje u temelje budućih uspjeha. Kao nacionalni savez razvijamo tri olimpijske gimnastičke grane – mušku sportsku gimnastiku, žensku sportsku gimnastiku i ritmičku gimnastiku – te parkour kao najnoviju granu gimnastičkog sporta. Naša je misija djeci i mladima omogućiti kvalitetan razvoj od prvih sportskih koraka do vrhunskih rezultata. Gimnastika je temelj svakog sporta. Razvija koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu, snagu i motoričke sposobnosti koje predstavljaju osnovu za uspješno bavljenje gotovo svim sportovima. Zato vjerujemo da tvrtke ulaganjem u gimnastiku ulažu u hrvatski sport u cjelini i u zdravo odrastanje budućih generacija - rekao je Dr. sc. Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.

- U sportu ne postoje prečaci. Sve počinje od čvrstih temelja – od prvih elemenata koje učite kao dijete pa do vrijednosti koje vas oblikuju kao sportaša i čovjeka. Zato mi je posebno drago što smo u Eurovilli pronašli partnera koji dijeli isto razmišljanje – da se najveći uspjesi grade dugoročno, kroz povjerenje, predanost i ulaganje u buduće generacije - rekao je Tin Srbić.

- Kao reprezentativki posebno mi je drago što sve više tvrtki prepoznaje važnost ulaganja u sport i mlade. Europsko prvenstvo u Zagrebu prilika je da na domaćem terenu damo svoj maksimum, inspiriramo novu generaciju djece i pokažemo sve ljepote sportske gimnastike. Iskreno sam zahvalna Eurovilli što je odlučila stati uz nas i postati dio ove velike priče za Zagreb i cijelu hrvatsku gimnastiku - Tina Zelčić.