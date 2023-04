Evo gdje gledati Babića u meču za titulu svjetskog WBC prvaka

Stigao je i taj trenutak. Dan na koji Hrvatska čeka punih 16 godina, od travnja 2007. kada je Stipe Drviš pobijedio Talijana Silvia Branca i osvojio svjetsku titulu u poluteškoj kategoriji po WBA verziji. Drviš je posljednji Hrvat s prestižnom titulom svjetskog prvaka, no Hrvatska na WBC pojas, ujedno i najcjenjeniji u boksačkom sportu, čeka još od doba legendarnog Mate Parlova.

Večeras će priliku za ispisati povijesti imati hrvatski boksač Alen Babić (32), neporaženi "bridgeraš" s omjerom 11-0, koji će na neprijateljskom teritoriju u poljskom Rzeszówu boksati protiv domaćeg boksača Lukasza Rozanskog (37, 14-0).

Meč karijere, šlag na tortu nevjerojatne životne priče koja je pružila put od zagrebačkih diskoteka gdje je Babić godinama redario do svjetskih boksačkih visina.

Babić će za WBC svjetsku titulu boksati u relativno novoj bridger kategoriji. WBC ju je osnovao 2020. godine, a gornja granica koju boksači ne smiju prijeći iznosi 101,6 kilograma.

- Siguran sam da ću pobijediti. Ne bih došao u njegovu zemlju da nisam siguran. Atmosfera će biti luda, svi će biti protiv mene. No to mi treba, moram biti u najboljem izdanju jer ću onda i ja biti najbolji. Ova borba neće na sudačku odluku jer obojica često završavamo mečeve nokautom - smatra Babić.

- Oduvijek sam autsajder, ova borba mi je sve. Svi koji znaju moju priču znaju i da dolazim ni iz čega. Spreman sam se vratiti u ništa, no prije toga želim uzeti WBC-ovu titulu. Meni i mojoj državi to znači sve, 30 godina nismo osvojili titulu. Ovo je isplanirano za mene. Bit će to novi Savage show - poručio je Babić.

Po prvi put u Babićevoj karijeri, jedna hrvatska TV kuća otkupila je prava za njegov meč. Hrvatski ljubitelji boksa do sada nisu imali priliku gledati 'Savagea' na malim TV ekranima, no za povijesni okršaj i to se promijenilo.

Pa je tako RTL otkupio prava i prenosit će najveći događaj u Babićevu životu. Prijenos će biti na glavnom kanalu RTL-a, a s emitiranjem kreće u 22:30. Za očekivati je da će Babić u ring oko 23 sata.

