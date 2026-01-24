Evo gdje gledati Čilića, HNL, Zrinku Ljutić, Baturinu i Vlašića

Današnji je dan ispunjen sportskim događanjima. Zrinka Ljutić tražit će bodove u veleslalomu na mjestu sreće, Marin Čilić traži plasman u osminu finala Australian Opena, igraju se tri jake utakmice na rukometnom EP-u, HNL se nastavlja s redovnim kolom, a igraju se i zanimljivi dvoboji diljem Europe. Evo što nas čeka.

Ženski veleslalom 10/13.30 (HRT 2)

Zrinka Ljutić startat će kao treća na veleslalomu u češkom skijalištu Špindleruv Mlyn. Bit će joj to 91. nastup u Svjetskom kupu, a baš je na ovom mjestu Zrinka s 18 godina bila treća. Ljutić je u dosadašnjih sedam veleslaloma ove sezone osvojila 207 bodova i deveta je u toj disciplini, a upravo je u veleslalomu u Tremblantu jedini put ove sezone stigla do postolja.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marin Čilić - Casper Ruud 10.10 (Eurosport/HBO Max)

Nakon dvije uvjerljive pobjede protiv Altmaiera i Shapovalova (obje po 3-0 u setovima), Čilić će protiv 12. nositelja tražiti plasman u osminu finala Australian Opena! Ruud je priznao kako bi u slučaju početka trudova supruge napustio turnir, ali kako stvari sada stoje, meč će se igrati. Norvežanin je favorit, ali Čilić je u jako dobroj formi. Sretno, Marine!

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Rayo Vallecano - Osasuna 14.00 (Arena Sport 3)

Ante Budimir u prošlom je kolu srušio Real Oviedo s dva gola, a protiv Raya će tražiti nastavak dobre forme. Rayo je 13. u La Ligi sa 22 boda, dok je Osasuna 12. s isto toliko.

Foto: Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa

Como - Torino 15.00 (Arena Sport 5)

Martin Baturina protiv Nikole Vlašića! Oba Hrvata najavljena su u početnim sastavima svojih momčadi, a Baturina je u posljednjih nekoliko utakmica zadobio povjerenje trenera Cesca Fabregasa. Como se bori za Europu i trenutačno je šesti sa 37 bodova, dok je Torino 14. sa 23 boda.

Lokomotiva - Vukovar 1991 15.00 (MAX Sport 1)

Jako važna utakmica! "Lokosi" su osmi u prvenstvu sa 19 bodova, dok je Vukovar mjesto niže s četiri boda manje. Borba za opstanak vjerojatno će se voditi između četiri momčadi (Gorica, Lokomotiva, Vukovar, Osijek) i posebno će biti važni međusobni dvoboji tih klubova.

Francuska - Portugal 15.30 (Voyo)

Obje reprezentacije imaju po dva boda nakon prve utakmice druge faze Europskog prvenstva i ova bi utakmica mogla odlučiti o putniku u polufinale Europskog prvenstva. Francuska je favorit i tražit će iskupljenje za poraz od Danske u prošloj utakmici.

Rijeka - Slaven Belupo 17.15 (MAX Sport 1)

Pobjedom protiv Istre 1961 u nastavljenoj utakmici Riječani su skočili na treće mjesto ljestvice. U pozitivnom su nizu i ozračju, a Slaven im je direktan konkurent za poziciju. "Farmaceuti" su peti sa 26 bodova, jednim manje od Rijeke i upravo se protiv hrvatskog prvaka nadaju trijumfu koji bi ih približio plasmanu u Europu.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Španjolska - Danska 18.00 (RTL 2)

Španjolcima je ova utakmica zadnja "slamka spasa" ako žele ostati u igri za polufinale. Danci su se oporavili nakon šokantnog poraza od Portugala u grupnoj fazi i preokrenuli Francuze, ali nemaju previše prostora za kiks. U ovako atraktivnoj i izjednačenoj skupini sve je još otvoreno, ali pobjeda protiv Španjolske Danskoj je apsolutni imperativ.

Foto: SINA SCHULDT/DPA

Njemačka - Norveška 20.30 (RTL 2)

Malo je tko očekivao Nijemce na vrhu skupine 1 uoči prvenstva, pogotovo nakon poraza od Srbije. Ipak, pobijedili su Španjolsku u zadnjem kolu grupne faze, a onda uspješno svladali i Portugal na startu druge faze. Ako bi Njemačka pobijedila i Norvešku, zakoračila bi prema polufinalu! S druge strane, Norvežani su u neviđenoj drami pobijedili Španjolsku na startu druge faze natjecanja, a isto će pokušati i protiv Nijemaca. Zanimljivo, Njemačka je izraziti favorit.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Villarreal - Real Madrid 21.00 (Arena Sport 1)

Kakav dvoboj! Utakmica trećeplasirane i drugoplasirane momčadi La Lige na terenu gdje Madriđani rijetko dobivaju. "Kraljevski klub" prošao je kroz teško razdoblje u posljednjih nekoliko tjedana, a protiv "žute podmornice" dobit će odgovor je li razbijanje Monaca (6-1) bio bljesak ili je Real izašao iz krize. Villarreal ima 41 bod i utakmicu manje od Barcelone i Reala, dok su "kraljevi" na 48 bodova, jednom manje od vodećih Katalonaca.

Osim navedenog, valja izdvojiti i utakmicu Juranovićevog Union Berlina protiv Kovačeve Borussije Dortmund, Kramarićev Hoffenheim ide u goste Eintrachtu, a Lens koji igra bajkovitu sezonu gostuje kod jakog Marseillea.

Spektakularan sportski dan!