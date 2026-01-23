Čilić nakon rekorda: 'Goranu nitko nije rekao da ima 599 pobjeda. Odigrao bi još meč'

Proslavio je i 600. pobjedu u profesionalnoj karijeri. Marin Čilić nadmašio je nekadašnjeg učitelja Gorana Ivaniševića i preuzeo tron kad je riječ o hrvatskim tenisačima s najviše pobjeda na ATP Touru. Denis Shapovalov, 23. tenisač svijeta, nije imao šanse u drugom kolu Australian Opena.

- Znao sam da sam blizu, ali nisam bio siguran hoću li to ostvariti u Australiji ili negdje drugdje. Mislim da je ovo vrhunsko ostvarenje za bilo kojeg Hrvata. Da biste ostvarili ove brojke, morate biti konstantni godinama. Kad sam surađivao s Goranom, rekao mi je da mu nitko nije javio da se zaustavio na 599 pobjeda, odnosno da bi odigrao barem još jedan meč. Baš smo se nasmijali - rekao je Marin.

Međutim, i u 38. godini, i dalje prvi hrvatski reket, ne misli se zaustaviti na toj impresivnoj brojci, s kojom je među aktivnim igračima odmah iza Novaka Đokovića. Sljedeću, 601., tražit će na Margaret Court Areni, u subotu oko 11 sati po hrvatskom vremenu, protiv Caspera Ruuda, 13. igrača svijeta, nekad drugog. Norvežanin je prije tri i pol godine zaustavio Marinov trk po zemlji Roland Garrosa u polufinalu, a dobio je i sva četiri dosadašnja meča. A uoči petoga, glava mu nije isključivo na terenu jer supruga samo što nije rodila...