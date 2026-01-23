Obavijesti

Sport

Komentari 0
MARIN NA RUUDA

Čilić nakon rekorda: 'Goranu nitko nije rekao da ima 599 pobjeda. Odigrao bi još meč'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Čilić nakon rekorda: 'Goranu nitko nije rekao da ima 599 pobjeda. Odigrao bi još meč'
Foto: Edgar Su

Sljedeću, 601. pobjedu u karijeri, tražit će na Margaret Court Areni, u subotu oko 11 sati po hrvatskom vremenu, protiv Caspera Ruuda, 13. igrača svijeta, nekad drugog

Admiral

Proslavio je i 600. pobjedu u profesionalnoj karijeri. Marin Čilić nadmašio je nekadašnjeg učitelja Gorana Ivaniševića i preuzeo tron kad je riječ o hrvatskim tenisačima s najviše pobjeda na ATP Touru. Denis Shapovalov, 23. tenisač svijeta, nije imao šanse u drugom kolu Australian Opena.

UČENIK POPUT UČITELJA Čilić je izjednačio Ivaniševićev rekord. Do jubileja može i bez borbe, ključ je žena suparnika?!
Čilić je izjednačio Ivaniševićev rekord. Do jubileja može i bez borbe, ključ je žena suparnika?!
MEĐU NAJBOLJA 32 Kakva cifra! Evo koliko je Čilić zaradio uspjehom u Australiji
Kakva cifra! Evo koliko je Čilić zaradio uspjehom u Australiji

- Znao sam da sam blizu, ali nisam bio siguran hoću li to ostvariti u Australiji ili negdje drugdje. Mislim da je ovo vrhunsko ostvarenje za bilo kojeg Hrvata. Da biste ostvarili ove brojke, morate biti konstantni godinama. Kad sam surađivao s Goranom, rekao mi je da mu nitko nije javio da se zaustavio na 599 pobjeda, odnosno da bi odigrao barem još jedan meč. Baš smo se nasmijali - rekao je Marin.

Međutim, i u 38. godini, i dalje prvi hrvatski reket, ne misli se zaustaviti na toj impresivnoj brojci, s kojom je među aktivnim igračima odmah iza Novaka Đokovića. Sljedeću, 601., tražit će na Margaret Court Areni, u subotu oko 11 sati po hrvatskom vremenu, protiv Caspera Ruuda, 13. igrača svijeta, nekad drugog. Norvežanin je prije tri i pol godine zaustavio Marinov trk po zemlji Roland Garrosa u polufinalu, a dobio je i sva četiri dosadašnja meča. A uoči petoga, glava mu nije isključivo na terenu jer supruga samo što nije rodila... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: HNL rekorder napustio momčad Varaždina
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: HNL rekorder napustio momčad Varaždina

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu
PUNO BOLJA IGRA

Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Prva su ova dva boda koje su naši rukometaši osvojili u drugoj fazi natjecanja. Sljedeću utakmicu igraju u nedjelju protiv Švicarske u 20.30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026